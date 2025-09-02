https://sputnik-georgia.ru/20250902/premer-gruzii-zayavil-o-namerenii-uglubit-strategicheskoe-partnerstvo-s-kitaem-294746226.html

Премьер Грузии заявил о намерении углубить стратегическое партнерство с Китаем

Премьер Грузии заявил о намерении углубить стратегическое партнерство с Китаем

Sputnik Грузия

По оценке главы грузинского правительства, этой темой спекулируют люди, которые сотрудничество с Китаем объявили "почти государственным предательством" 02.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-02T15:25+0400

2025-09-02T15:25+0400

2025-09-02T15:25+0400

новости

грузия

в мире

китай

ираклий кобахидзе

единое национальное движение

политика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/1d/266965568_0:166:3055:1884_1920x0_80_0_0_db2eb6f2d3615e5f76aaad9090011d66.jpg

ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Власти Грузии намерены предпринять конкретные шаги для дальнейшего углубления отношений с Китаем как в политическом, так и в экономическом направлениях, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Лидеры оппозиционных партий, среди которых "Единое национальное движение" и "Лело за Грузию", объяснили отсутствие представителей грузинских властей на саммите Шанхайской организации сотрудничества тем, что "даже для Китая Грузия – ненадежный партнер" и что "партнеры ни во что не ставят "Грузинскую мечту". По оценке главы грузинского правительства, этой темой спекулируют люди, которые сотрудничество с Китаем объявили "почти государственным предательством". "Абсолютно видно, какими ценностями и принципами руководствуется наша оппозиционная сила", – добавил Кобахидзе. Грузия и Китай В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. Между странами действует ряд соглашений о партнерстве, в том числе соглашение о свободной торговле. С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых и образовательных целях и находиться в стране до 30 дней. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

китай

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, в мире, китай, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, политика