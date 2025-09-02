Россия не возражает против членства Украины в ЕС

https://sputnik-georgia.ru/20250902/rossiya-ne-vozrazhaet-protiv-chlenstva-ukrainy-v-es-294753787.html

02.09.2025

ТБИЛИСИ, 2 сен – Sputnik. Москва никогда не возражала против членства Украины в Европейском союзе, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.Российский лидер во вторник в Пекине встретился с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо."Что касается членства Украины в ЕС (в Европейском союзе), мы никогда против этого не возражали", – сказал Путин на встрече.Членство Украины в НАТОРоссийский лидер подчеркнул, что Москва считает неприемлемым членство Украины в НАТО.По словам главы государства, с помощью НАТО предпринималась попытка поглощения всего постсоветского пространства. И Москва должна была реагировать на происходящее.В свою очередь Фицо сообщил, что членство Украины в ЕС – это большое и важное решение. Киев должен удовлетворить все требования, связанные с присоединением к Евросоюзу.Он подчеркнул, что на эту тему будет говорить в пятницу с Владимиром Зеленским."С одной стороны, мы поддерживаем Украину в этом отношении. С другой стороны, я это подчеркиваю и говорил с самого начала, что Украина не может стать членом НАТО. Это мое окончательное решение. Но что касается вступления в ЕС, то мы готовы сотрудничать с Украиной", – сказало глава словацкого правительства.Гарантии безопасности УкраинеКонсенсус по обеспечению гарантий безопасности Украины найти возможно, это тоже было предметом обсуждения в Анкоридже, заявил президент России Владимир Путин.В августе российский лидер провел встречу с американским коллегой Дональдом Трампом на военной базе в Анкоридже.По его словам, варианты обеспечения безопасности Украины в случае завершения текущего конфликта есть. И это должно быть решением самой Украины, однако не за счет безопасности других стран, в частности, России.Ранее президент высказал надежду на то, что "понимания", достигнутые на августовском саммите на Аляске, открывают дорогу к миру на Украине.В августе вице-президент США Джей Ди Вэнс говорил о том, что Вашингтон и союзники работают над гарантиями безопасности для Украины, однако до сих пор не финализировали их. Политик подчеркнул, что именно европейцам предстоит "взять на себя львиную долю" в будущих гарантиях.В МИД России в свою очередь заявили, что опции о гарантиях безопасности Украине, которые предлагает Запад, носят однобокий характер и рассчитаны на сдерживание России. В ведомстве обратили внимание, что будущие гарантии безопасности Украине должны быть не условием для переговоров, а итогом мирного урегулирования, учитывающего первопричины конфликта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

