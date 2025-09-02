Россия не возражает против членства Украины в ЕС

https://sputnik-georgia.ru/20250902/rossiya-ne-vozrazhaet-protiv-chlenstva-ukrainy-v-es-294753787.html
Консенсус по обеспечению гарантий безопасности Украины найти возможно, это тоже было предметом обсуждения в Анкоридже, заявил президент России 02.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-02T16:36+0400
2025-09-02T16:36+0400
2025-09-02T16:36+0400
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/02/294753481_0:159:2843:1758_1920x0_80_0_0_746621e53b330b4249ed1abcb2e6f64a.jpg
ТБИЛИСИ, 2 сен – Sputnik. Москва никогда не возражала против членства Украины в Европейском союзе, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.Российский лидер во вторник в Пекине встретился с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо."Что касается членства Украины в ЕС (в Европейском союзе), мы никогда против этого не возражали", – сказал Путин на встрече.Членство Украины в НАТОРоссийский лидер подчеркнул, что Москва считает неприемлемым членство Украины в НАТО.По словам главы государства, с помощью НАТО предпринималась попытка поглощения всего постсоветского пространства. И Москва должна была реагировать на происходящее.В свою очередь Фицо сообщил, что членство Украины в ЕС – это большое и важное решение. Киев должен удовлетворить все требования, связанные с присоединением к Евросоюзу.Он подчеркнул, что на эту тему будет говорить в пятницу с Владимиром Зеленским."С одной стороны, мы поддерживаем Украину в этом отношении. С другой стороны, я это подчеркиваю и говорил с самого начала, что Украина не может стать членом НАТО. Это мое окончательное решение. Но что касается вступления в ЕС, то мы готовы сотрудничать с Украиной", – сказало глава словацкого правительства.Гарантии безопасности УкраинеКонсенсус по обеспечению гарантий безопасности Украины найти возможно, это тоже было предметом обсуждения в Анкоридже, заявил президент России Владимир Путин.В августе российский лидер провел встречу с американским коллегой Дональдом Трампом на военной базе в Анкоридже.По его словам, варианты обеспечения безопасности Украины в случае завершения текущего конфликта есть. И это должно быть решением самой Украины, однако не за счет безопасности других стран, в частности, России.Ранее президент высказал надежду на то, что "понимания", достигнутые на августовском саммите на Аляске, открывают дорогу к миру на Украине.В августе вице-президент США Джей Ди Вэнс говорил о том, что Вашингтон и союзники работают над гарантиями безопасности для Украины, однако до сих пор не финализировали их. Политик подчеркнул, что именно европейцам предстоит "взять на себя львиную долю" в будущих гарантиях.В МИД России в свою очередь заявили, что опции о гарантиях безопасности Украине, которые предлагает Запад, носят однобокий характер и рассчитаны на сдерживание России. В ведомстве обратили внимание, что будущие гарантии безопасности Украине должны быть не условием для переговоров, а итогом мирного урегулирования, учитывающего первопричины конфликта.
ТБИЛИСИ, 2 сен – Sputnik. Москва никогда не возражала против членства Украины в Европейском союзе, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер во вторник в Пекине встретился с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо.
"Что касается членства Украины в ЕС (в Европейском союзе), мы никогда против этого не возражали", – сказал Путин на встрече.
Российский лидер подчеркнул, что Москва считает неприемлемым членство Украины в НАТО.
"Здесь речь идет об обеспечении безопасности Российской Федерации, причем не только сегодня, не в среднесрочной, а в долгосрочной перспективе. Наши позиции здесь известны, мы считаем это для себя неприемлемым", – подчеркнул он.
По словам главы государства, с помощью НАТО предпринималась попытка поглощения всего постсоветского пространства. И Москва должна была реагировать на происходящее.
В свою очередь Фицо сообщил, что членство Украины в ЕС – это большое и важное решение. Киев должен удовлетворить все требования, связанные с присоединением к Евросоюзу.
Он подчеркнул, что на эту тему будет говорить в пятницу с Владимиром Зеленским.
"С одной стороны, мы поддерживаем Украину в этом отношении. С другой стороны, я это подчеркиваю и говорил с самого начала, что Украина не может стать членом НАТО. Это мое окончательное решение. Но что касается вступления в ЕС, то мы готовы сотрудничать с Украиной", – сказало глава словацкого правительства.
Гарантии безопасности Украине
Консенсус по обеспечению гарантий безопасности Украины найти возможно, это тоже было предметом обсуждения в Анкоридже, заявил президент России Владимир Путин.
В августе российский лидер провел встречу с американским коллегой Дональдом Трампом на военной базе в Анкоридже.
"Есть варианты обеспечения безопасности Украины в случае завершения конфликта, это тоже было предметом нашего обсуждения в Анкоридже. И, мне кажется, здесь есть возможность найти консенсус", – сказал Путин.
По его словам, варианты обеспечения безопасности Украины в случае завершения текущего конфликта есть. И это должно быть решением самой Украины, однако не за счет безопасности других стран, в частности, России.
Ранее президент высказал надежду на то, что "понимания", достигнутые на августовском саммите на Аляске, открывают дорогу к миру на Украине.
Путин отмечал, что первопричины кризиса на Украине должны быть устранены для устойчивого урегулирования конфликта. Также должен быть восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности.
В августе вице-президент США Джей Ди Вэнс говорил о том, что Вашингтон и союзники работают над гарантиями безопасности для Украины, однако до сих пор не финализировали их. Политик подчеркнул, что именно европейцам предстоит "взять на себя львиную долю" в будущих гарантиях.
В МИД России в свою очередь заявили, что опции о гарантиях безопасности Украине, которые предлагает Запад, носят однобокий характер и рассчитаны на сдерживание России. В ведомстве обратили внимание, что будущие гарантии безопасности Украине должны быть не условием для переговоров, а итогом мирного урегулирования, учитывающего первопричины конфликта.