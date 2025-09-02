https://sputnik-georgia.ru/20250902/sbornaya-gruzii-legko-obygrala-komandu-kipra-na-evrobaskete-2025-294757511.html

Сборная Грузии легко обыграла команду Кипра на Евробаскете-2025

Сборная Грузии легко обыграла команду Кипра на Евробаскете-2025

Sputnik Грузия

Самыми результативными в составе грузинской команды стали Торнике Шенгелия (27 очков) и Гога Битадзе (21 очко) 02.09.2025

ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу без особых усилий обыграла команду Кипра в третьем круге группового этапа чемпионата Европы – 93:61. Подопечные Александра Джикича были сильнее соперника во всех четырех четвертях: 13:15, 13:27, 15:26, 20:25. Самыми результативными в составе грузинской команды стали Торнике Шенгелия (27 очков) и Гога Битадзе (21 очко). После четырех матчей у грузинской команды 6 очков. Возглавляет группу с 7 очками команда Греции, которая сегодня уступила команде Боснии и Герцеговины. Еще одна пара соперников сборной Грузии (Италия и Испания) встретятся между собой поздно вечером во вторник. Последний и решающий матч группового этапа сборная Грузии сыграет 4 сентября с Боснией и Герцеговиной. Начало встречи в 16:00 по тбилисскому времени. Матчи группового этапа Евробаскета принимают четыре города. Группа A играет в Риге (Латвия), группа B – в Тампере (Финляндия), группа C, в которой играет сборная Грузии – в Лимассоле (Кипр), группа D – в Катовице (Польша). Финальная часть соревнований пройдет в Риге. В финальной части Евробаскета 2025 принимают участие 24 сборные. По итогам жеребьевки они разделены на 4 группы по 6 команд. Из каждой группы дальше проходят по четыре команды.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

