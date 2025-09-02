https://sputnik-georgia.ru/20250902/sud-vynes-prigovory-vosmi-uchastnikam-antipravitelstvennykh-aktsiy-protesta-v-tbilisi-294751070.html

Суд вынес приговоры 8 участникам антиправительственных акций протеста в Тбилиси

В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции... 02.09.2025

ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Тбилисский городской суд признал виновными восемь обвиняемых в групповом насилии на антиправительственных акциях протеста в Тбилиси. Подсудимые Звиад Цецхладзе, Вепхия Касрадзе и Васил Кадзелашвили были приговорены к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы. Инсаф Алиев, Торнике Гошадзе, Николоз Джавахишвили, Ираклий Миминошвили и Георгий Горгадзе приговорены к двум годам лишения свободы. Приговор огласила судья Тамар Мчедлишвили. Она переквалифицировала предъявленные подсудимым обвинения со статьи 225 Уголовного кодекса Грузии на статью 226, которая предусматривает "Организацию групповых действий, нарушающих общественный порядок, или участие в них". Как отметила судья, суд опирается на доказательства, исследованные в ходе судебного разбирательства. По ее словам, сотрудники правоохранительных органов и потерпевшие указали, что с 28 ноября по 3 декабря участники акции бросали различные предметы и строили баррикады. В результате их действий, здание парламента, имущество мэрии и объекты инфраструктуры были повреждены. До переквалификации Василу Кадзелашвили, Вепхии Касрадзе и Звиаду Цецхладзе были предъявлены обвинения в организации группового насилия и руководстве им. Это преступление наказывается лишением свободы на срок от 6 до 9 лет. Инсаф Алиев, Торнике Гошадзе, Николоз Джавахишвили, Ираклий Миминошвили и Георгий Горгадзе обвинялись в участии в групповом насилии. Это преступление наказывается лишением свободы на срок от 4 до 6 лет. Акции протеста В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Во время акций протеста пострадали более 170 полицейских. К уголовной ответственности привлечены 32 человека. Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог, ношение масок и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

