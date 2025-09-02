https://sputnik-georgia.ru/20250902/tragediya-v-tbilisi---pozhar-v-chastnom-dome-unes-zhizn-rebenka-294746501.html

Трагедия в Тбилиси – пожар в частном доме унес жизнь ребенка

Трагедия в Тбилиси – пожар в частном доме унес жизнь ребенка

Sputnik Грузия

Спасателям не удалось вынести ребенка из горящего дома 02.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-02T11:36+0400

2025-09-02T11:36+0400

2025-09-02T11:52+0400

грузия

происшествия

новости

тбилиси

пожар

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/08/264237137_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_b14d60cbf9fd3441165407a7295040b6.jpg

ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Несовершеннолетний погиб в результате пожара в микрорайоне Патара Глдани в Тбилиси, где расположены частные дома – речь идет о трехлетнем ребенке, информацию подтвердили в Службе по управлению ЧС. Спасателям не удалось вынести ребенка из горящего дома. В настоящее время пожар ликвидирован. Причина пожара пока неизвестна. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, происшествия, новости, тбилиси, пожар