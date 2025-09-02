https://sputnik-georgia.ru/20250902/tragediya-v-tbilisi---pozhar-v-chastnom-dome-unes-zhizn-rebenka-294746501.html
Трагедия в Тбилиси – пожар в частном доме унес жизнь ребенка
02.09.2025
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Несовершеннолетний погиб в результате пожара в микрорайоне Патара Глдани в Тбилиси, где расположены частные дома – речь идет о трехлетнем ребенке, информацию подтвердили в Службе по управлению ЧС. Спасателям не удалось вынести ребенка из горящего дома. В настоящее время пожар ликвидирован. Причина пожара пока неизвестна. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
11:36 02.09.2025 (обновлено: 11:52 02.09.2025)
