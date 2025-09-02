https://sputnik-georgia.ru/20250902/umerla-izvestnaya-gruzinskaya-pevitsa-manana-menabde-294745749.html
Умерла известная грузинская певица Манана Менабде
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Певица, актриса, режиссер, композитор и художник Манана Менабде скончалась в возрасте 76 лет в результате продолжительной болезни. Манана Менабде родилась в 1948 году в Тбилиси. Происходит из старинного грузинского рода, представительницы которого – четыре сестры Ишхнели – считаются создателями жанра городского романса в Грузии. "Моя черная жемчужина потерпела поражение в неравной битве, но это была самая достойная схватка со смертью, которую я когда-либо видела. Огромное спасибо всем, кто был рядом с нами эти пять месяцев и боролся вместе с нами за жизнь Мананы", – написала в социальных сетях племянница Менабде, актриса Гано Мелитаури. Продолжая семейные традиции, с 16 лет Менабде начала петь в ансамбле "Рэро". Менабде училась на режиссерском факультете Театрального института им. Ш. Руставели, где занималась на курсе М. Туманишвили. Продолжила учебу в Москве, окончила ГИТИС с дипломом "режиссер эстрады". В начале 90-х гг. Менабде эмигрировала в Германию. Фотографией Менабде увлеклась в 70-х годах прошлого века. В 2013 году в свет вышел сборник "Признания в любви по-русски", куда вошло до сотни фоторабот автора. Манана Менабде занималась живописью и графикой, принимала участие в художественных выставках и аукционах. Писала музыку для кинофильмов, лирику, записывала диски с различными музыкантами в самых разных стилях — от бардовской песни до "грузинского джаза" и электронной музыки. По-своему интерпретировала грузинские, русские, зарубежные песни, романсы, произведения Александра Вертинского и Булата Окуджавы. Музыкальное творчество Менабде впервые прозвучало в фильме грузинского режиссера Ланы Гогоберидзе "День длиннее ночи", получившем приз зрительских симпатий на Каннском кинофестивале в 1982 году. В фильме Манана исполнила собственные песни и сыграла одну из главных ролей. В 1986 году музыкант получила главную роль в музыкально-героическом эпосе Наны Хатискаци и фильме Тенгиза Магалашвили "Песня об Арсене", где она сыграла мать Арсена. В 1991 году Нана Хатискаци вновь сняла певицу в полнометражном фильме "Мудрость вымысла". Менабде сотрудничала с грузинскими фолк-джазовыми группами "Шин" и "Адио". Она была режиссером музыкальной редакции Грузинского радио и телевидения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
