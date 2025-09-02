https://sputnik-georgia.ru/20250902/v-gruzii-mogut-peresmotret-vydachi-nagrad-vydannykh-vo-vremya-prezidentstva-saakashvili-294755352.html
2025-09-02T18:59+0400
2025-09-02T18:59+0400
2025-09-02T19:32+0400
В Грузии могут пересмотреть выдачи наград, выданных во время президентства Саакашвили
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Временная следственная комиссия считает уместным попросить действующего президента Михаила Кавелашвили при содействии других соответствующих органов, пересмотреть вопрос выдачи наград в 2004-2013 годах, когда пост президента занимал Михаил Саакашвили, заявила председатель комиссии Тея Цулукиани в парламенте во время презентации заключения комиссии.
Временная следственная комиссия была создана 5 февраля 2025 года, а срок ее полномочий истек 5 августа. Подготовленное комиссией заключение направили в бюро парламента Грузии. Она расследовала преступления, совершенные политическими должностными лицами в период правления "Единого национального движения" в 2003-2012 годы, а также действия бывших и действующих должностных лиц после их ухода в оппозицию. За неявку на заседание комиссии законодательством предусмотрено уголовное наказание.
"Следственная комиссия считает, что должна обратиться к президенту Грузии с просьбой при содействии других соответствующих органов обеспечить пересмотр наград, присужденных в 2004-2013 годах, особенно в отношении лиц, совершивших преступления против человека", – заявила Цулукиани.
По ее словам, следственная комиссия в результате рассмотрения многочисленных случаев, представленных в докладе, также установила, что в период нахождения Саакашвили на посту президента царил синдром безнаказанности, и правоохранительные органы имели высокую политическую поддержку в применении насилия.
"Следовательно, насилие было главной движущей силой. Об этом свидетельствует и тот факт, что, несмотря на факты, представленные в настоящем докладе, Михаил Саакашвили вручил президентские ордена ряду лиц, которые сами совершали пытки или бесчеловечное обращение, либо возглавляли насильственную систему", – отметила она.
Цулукиани отметила, что имена и фамилии этих лиц, а также перечень полученных ими в тот период наград, перечислены в заключении комиссии.