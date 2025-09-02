https://sputnik-georgia.ru/20250902/v-gruzii-mogut-peresmotret-vydachi-nagrad-vydannykh-vo-vremya-prezidentstva-saakashvili-294755352.html

В Грузии могут пересмотреть выдачи наград, выданных во время президентства Саакашвили

В Грузии могут пересмотреть выдачи наград, выданных во время президентства Саакашвили

Sputnik Грузия

В период нахождения Саакашвили на посту президента царил синдром безнаказанности, и правоохранительные органы имели высокую политическую поддержку в применении... 02.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-02T18:59+0400

2025-09-02T18:59+0400

2025-09-02T19:32+0400

грузия

новости

политика

михаил саакашвили

тея цулукиани

михаил кавелашвили

единое национальное движение

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/14/282468642_0:510:780:949_1920x0_80_0_0_7a61030988a307cefa86785d2ec00235.jpg

ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Временная следственная комиссия считает уместным попросить действующего президента Михаила Кавелашвили при содействии других соответствующих органов, пересмотреть вопрос выдачи наград в 2004-2013 годах, когда пост президента занимал Михаил Саакашвили, заявила председатель комиссии Тея Цулукиани в парламенте во время презентации заключения комиссии. Временная следственная комиссия была создана 5 февраля 2025 года, а срок ее полномочий истек 5 августа. Подготовленное комиссией заключение направили в бюро парламента Грузии. Она расследовала преступления, совершенные политическими должностными лицами в период правления "Единого национального движения" в 2003-2012 годы, а также действия бывших и действующих должностных лиц после их ухода в оппозицию. За неявку на заседание комиссии законодательством предусмотрено уголовное наказание. По ее словам, следственная комиссия в результате рассмотрения многочисленных случаев, представленных в докладе, также установила, что в период нахождения Саакашвили на посту президента царил синдром безнаказанности, и правоохранительные органы имели высокую политическую поддержку в применении насилия. "Следовательно, насилие было главной движущей силой. Об этом свидетельствует и тот факт, что, несмотря на факты, представленные в настоящем докладе, Михаил Саакашвили вручил президентские ордена ряду лиц, которые сами совершали пытки или бесчеловечное обращение, либо возглавляли насильственную систему", – отметила она. Цулукиани отметила, что имена и фамилии этих лиц, а также перечень полученных ими в тот период наград, перечислены в заключении комиссии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, михаил саакашвили, тея цулукиани, михаил кавелашвили, единое национальное движение