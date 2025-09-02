https://sputnik-georgia.ru/20250902/v-gruzii-rastet-chislo-gostinits--novye-dannye-294686723.html

В Грузии растет число гостиниц – новые данные

В Грузии растет число гостиниц – новые данные

Sputnik Грузия

Большинство иностранных гостей, проживавших в гостиницах и заведениях гостиничного типа для отдыха и досуга, были гражданами Израиля и РФ 02.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-02T09:01+0400

2025-09-02T09:01+0400

2025-09-02T09:01+0400

гостиница

грузия

экономика

туризм

польша

германия

израиль

сакстат

новости

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/06/279290025_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_eba8a854d0a7e0e6669e06d4e7809039.jpg

ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Экономических субъектов, занятых в Грузии в сфере гостиничных услуг, в 2024 году функционировало 2,6 тысячи, они владели 2 662 гостиницами и заведениями гостиничного типа, что на 7% больше, чем в 2023 году, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, 99,8% заведений были в частном владении, а 0,2% принадлежали государству.В прошлом году общая площадь действующих в Грузии гостиниц и заведений гостиничного типа составила 3 610,5 тысячи квадратных метров, что на 2,4% больше, чем в 2023 году. Жилая площадь всех номеров составила 1 616,5 тысячи квадратных метров, что на 4,1% больше показателя предыдущего года.Гостиницы и заведения гостиничного типа Грузии обслужили 5,8 миллиона гостей в 2024 году, что на 16,5% больше по сравнению с 2023 годом. По информации "Сакстата", 63,5% постояльцев гостиниц были иностранцами, большую часть которых составили граждане Израиля и России.В 2024 году гостиницы и заведения гостиничного типа Грузии в основном посещались иностранными гостями в целях отдыха и развлечений.Большинство иностранных гостей, проживавших в гостиницах и заведениях гостиничного типа для отдыха и досуга, были гражданами Израиля и РФ (соответственно 15,4% и 14,7%).Иностранные гости из стран ЕС составили 8,2% от общего числа постояльцев гостиниц, большинство из которых – граждане Германии (30,6%) и Польши (20,8%).В прошлом году в гостиничном бизнесе были заняты около 29,1 тысячи человек, 53,3% из которых – женщины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

польша

германия

израиль

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

гостиница, грузия, экономика, туризм, польша, германия, израиль, сакстат, новости