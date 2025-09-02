https://sputnik-georgia.ru/20250902/v-gruzii-rastet-chislo-gostinits--novye-dannye-294686723.html
В Грузии растет число гостиниц – новые данные
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Экономических субъектов, занятых в Грузии в сфере гостиничных услуг, в 2024 году функционировало 2,6 тысячи, они владели 2 662 гостиницами и заведениями гостиничного типа, что на 7% больше, чем в 2023 году, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, 99,8% заведений были в частном владении, а 0,2% принадлежали государству.В прошлом году общая площадь действующих в Грузии гостиниц и заведений гостиничного типа составила 3 610,5 тысячи квадратных метров, что на 2,4% больше, чем в 2023 году. Жилая площадь всех номеров составила 1 616,5 тысячи квадратных метров, что на 4,1% больше показателя предыдущего года.Гостиницы и заведения гостиничного типа Грузии обслужили 5,8 миллиона гостей в 2024 году, что на 16,5% больше по сравнению с 2023 годом. По информации "Сакстата", 63,5% постояльцев гостиниц были иностранцами, большую часть которых составили граждане Израиля и России.В 2024 году гостиницы и заведения гостиничного типа Грузии в основном посещались иностранными гостями в целях отдыха и развлечений.Большинство иностранных гостей, проживавших в гостиницах и заведениях гостиничного типа для отдыха и досуга, были гражданами Израиля и РФ (соответственно 15,4% и 14,7%).Иностранные гости из стран ЕС составили 8,2% от общего числа постояльцев гостиниц, большинство из которых – граждане Германии (30,6%) и Польши (20,8%).В прошлом году в гостиничном бизнесе были заняты около 29,1 тысячи человек, 53,3% из которых – женщины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Экономических субъектов, занятых в Грузии в сфере гостиничных услуг, в 2024 году функционировало 2,6 тысячи, они владели 2 662 гостиницами и заведениями гостиничного типа, что на 7% больше, чем в 2023 году, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
По данным
ведомства, 99,8% заведений были в частном владении, а 0,2% принадлежали государству.
В прошлом году общая площадь действующих в Грузии гостиниц и заведений гостиничного типа составила 3 610,5 тысячи квадратных метров, что на 2,4% больше, чем в 2023 году. Жилая площадь всех номеров составила 1 616,5 тысячи квадратных метров, что на 4,1% больше показателя предыдущего года.
Общее количество мест в действующих гостиницах и заведениях гостиничного типа составило 113,5 тысячи, что на 5,3% больше, чем в 2023 году. Общее количество номеров увеличилось на 2,1% и составило 51,2 тысячи.
Гостиницы и заведения гостиничного типа Грузии обслужили 5,8 миллиона гостей в 2024 году, что на 16,5% больше по сравнению с 2023 годом. По информации "Сакстата", 63,5% постояльцев гостиниц были иностранцами, большую часть которых составили граждане Израиля и России.
В 2024 году гостиницы и заведения гостиничного типа Грузии в основном посещались иностранными гостями в целях отдыха и развлечений.
Цели посещения гостиниц Грузии иностранцами в 2024 году
Цель
Кол-во, тыс.
Рост,%
Отдых и досуг
3 322,0
89,8
Деловая и профессиональная
306,1
8,3
Лечение
20,2
0,5
Другое
50,1
1,4
Большинство иностранных гостей, проживавших в гостиницах и заведениях гостиничного типа для отдыха и досуга, были гражданами Израиля и РФ (соответственно 15,4% и 14,7%).
Иностранные гости из стран ЕС составили 8,2% от общего числа постояльцев гостиниц, большинство из которых – граждане Германии (30,6%) и Польши (20,8%).
В прошлом году в гостиничном бизнесе были заняты около 29,1 тысячи человек, 53,3% из которых – женщины.