Парад по случаю 80-летия Победы: Пекин впервые показал ракеты "ядерной триады"

Китай на параде, приуроченном к 80-й годовщине победы Китая над Японией и в Мировой антифашистской войне, продемонстрировал мощь самой большой армии в мире 03.09.2025, Sputnik Грузия

В параде приняли участие около 40 тыс. военнослужащих и почти 500 образцов боевой техники.Выступая на площади Тяньаньмэнь в Пекине, лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что важно не забывать уроки истории и строить отношения на фундаменте равенства. По его словам, "возрождение китайской нации не остановить", а страны всего мира должны "устранить коренные причины войн и не допустить повторения исторических трагедий". На параде в этом году играл крупнейший со дня основания объединенный военный оркестр, состоящий из более чем тысячи человек. Китай продемонстрировал ряд вооружений нового поколения, таких как танки, палубные самолеты и истребители четвертого поколения, беспилотные интеллектуальные и противобеспилотные аппараты, а также передовые ракеты, в том числе гиперзвуковые.

