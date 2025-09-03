https://sputnik-georgia.ru/20250903/294768348.html
Парад по случаю 80-летия Победы: Пекин впервые показал ракеты "ядерной триады"
Парад по случаю 80-летия Победы: Пекин впервые показал ракеты "ядерной триады"
Китай на параде, приуроченном к 80-й годовщине победы Китая над Японией и в Мировой антифашистской войне, продемонстрировал мощь самой большой армии в мире 03.09.2025, Sputnik Грузия
В параде приняли участие около 40 тыс. военнослужащих и почти 500 образцов боевой техники.Выступая на площади Тяньаньмэнь в Пекине, лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что важно не забывать уроки истории и строить отношения на фундаменте равенства. По его словам, "возрождение китайской нации не остановить", а страны всего мира должны "устранить коренные причины войн и не допустить повторения исторических трагедий". На параде в этом году играл крупнейший со дня основания объединенный военный оркестр, состоящий из более чем тысячи человек. Китай продемонстрировал ряд вооружений нового поколения, таких как танки, палубные самолеты и истребители четвертого поколения, беспилотные интеллектуальные и противобеспилотные аппараты, а также передовые ракеты, в том числе гиперзвуковые.
Китай на параде, приуроченном к 80-й годовщине победы Китая над Японией и в Мировой антифашистской войне, продемонстрировал мощь самой большой армии в мире
В параде приняли участие около 40 тыс. военнослужащих и почти 500 образцов боевой техники.
Выступая на площади Тяньаньмэнь в Пекине, лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что важно не забывать уроки истории и строить отношения на фундаменте равенства. По его словам, "возрождение китайской нации не остановить", а страны всего мира должны "устранить коренные причины войн и не допустить повторения исторических трагедий".
На параде в этом году играл крупнейший со дня основания объединенный военный оркестр, состоящий из более чем тысячи человек. Китай продемонстрировал ряд вооружений нового поколения, таких как танки, палубные самолеты и истребители четвертого поколения, беспилотные интеллектуальные и противобеспилотные аппараты, а также передовые ракеты, в том числе гиперзвуковые.
© photo : РИА Новости
Военный парад по случаю 80-летия Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне
Военный парад по случаю 80-летия Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне
© photo : РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин проходит мимо почетного караула на военном параде
Президент РФ Владимир Путин проходит мимо почетного караула на военном параде
© photo: Sputnik / POOL / Перейти в фотобанк
Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын
Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын
© photo: Sputnik / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын
Президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын
Премьер-министр Никол Пашинян с женой Анной Акопян
© photo: Sputnik / POOL / Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф
Президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф
© photo: Sputnik / POOL / Перейти в фотобанк
Военнослужащие народно-освободительной армии Китая во время военного парада на площади Тяньаньмэнь в Пекине
Военнослужащие народно-освободительной армии Китая во время военного парада на площади Тяньаньмэнь в Пекине
© photo : РИА Новости
Китай отмечает 80 лет окончания Второй мировой войны и освобождение от японских захватчиков
Китай отмечает 80 лет окончания Второй мировой войны и освобождение от японских захватчиков
© photo : РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин на военном параде
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин на военном параде
© photo: Sputnik / POOL / Перейти в фотобанк
Воздушная часть военного парада на площади Тяньаньмэнь
Воздушная часть военного парада на площади Тяньаньмэнь
© photo: Sputnik / POOL / Перейти в фотобанк
3 сентября 2025. Гости наблюдают за военным парадом
3 сентября 2025. Гости наблюдают за военным парадом
Площадь Тяньаньмэнь во время военного парада
© photo: Sputnik / POOL / Перейти в фотобанк
Воздушная часть военного парада на площади Тяньаньмэнь
Воздушная часть военного парада на площади Тяньаньмэнь
Премьер-министр Никол Пашинян с женой Анной Акопян на военном параде
В параде приняли участие около 40 тыс. военнослужащих и почти 500 образцов боевой техники
Военный парад на площади Тяньаньмэнь
© photo: Sputnik / POOL / Перейти в фотобанк
Военнослужащие народно-освободительной армии Китая
Военнослужащие народно-освободительной армии Китая
По улицам китайской столицы проехали сотни единиц техники
© РИА Новости
Пекин впервые показал ракеты, представляющие стратегическую ядерную триаду страны
Пекин впервые показал ракеты, представляющие стратегическую ядерную триаду страны
© photo : РИА Новости
Всего в параде приняли участие 45 формирований войск, в том числе впервые войска по защите киберпространства.
Всего в параде приняли участие 45 формирований войск, в том числе впервые войска по защите киберпространства.
Но главный акцент на параде был сделан на новейших системах вооружений.
© photo: Sputnik / POOL / Перейти в фотобанк
Военнослужащие народно-освободительной армии Китая во время военного парада на площади Тяньаньмэнь в Пекин
Военнослужащие народно-освободительной армии Китая во время военного парада на площади Тяньаньмэнь в Пекин
Воздушные шары в небе Пекина завершили военный парад
Площадь Тяньаньмэнь во время военного парада