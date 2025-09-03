Грузия
Парад по случаю 80-летия Победы: Пекин впервые показал ракеты "ядерной триады"
Парад по случаю 80-летия Победы: Пекин впервые показал ракеты "ядерной триады"
Китай на параде, приуроченном к 80-й годовщине победы Китая над Японией и в Мировой антифашистской войне, продемонстрировал мощь самой большой армии в мире 03.09.2025, Sputnik Грузия
В параде приняли участие около 40 тыс. военнослужащих и почти 500 образцов боевой техники.Выступая на площади Тяньаньмэнь в Пекине, лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что важно не забывать уроки истории и строить отношения на фундаменте равенства. По его словам, "возрождение китайской нации не остановить", а страны всего мира должны "устранить коренные причины войн и не допустить повторения исторических трагедий". На параде в этом году играл крупнейший со дня основания объединенный военный оркестр, состоящий из более чем тысячи человек. Китай продемонстрировал ряд вооружений нового поколения, таких как танки, палубные самолеты и истребители четвертого поколения, беспилотные интеллектуальные и противобеспилотные аппараты, а также передовые ракеты, в том числе гиперзвуковые.
Парад по случаю 80-летия Победы: Пекин впервые показал ракеты "ядерной триады"

12:00 03.09.2025 (обновлено: 16:51 03.09.2025)
Подписаться
Китай на параде, приуроченном к 80-й годовщине победы Китая над Японией и в Мировой антифашистской войне, продемонстрировал мощь самой большой армии в мире
В параде приняли участие около 40 тыс. военнослужащих и почти 500 образцов боевой техники.
Выступая на площади Тяньаньмэнь в Пекине, лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что важно не забывать уроки истории и строить отношения на фундаменте равенства. По его словам, "возрождение китайской нации не остановить", а страны всего мира должны "устранить коренные причины войн и не допустить повторения исторических трагедий".
На параде в этом году играл крупнейший со дня основания объединенный военный оркестр, состоящий из более чем тысячи человек. Китай продемонстрировал ряд вооружений нового поколения, таких как танки, палубные самолеты и истребители четвертого поколения, беспилотные интеллектуальные и противобеспилотные аппараты, а также передовые ракеты, в том числе гиперзвуковые.
© photo : РИА Новости

Военный парад по случаю 80-летия Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне

Военный парад по случаю 80-летия Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне - Sputnik Грузия
1/24
© photo : РИА Новости

Военный парад по случаю 80-летия Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне

© photo : РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин проходит мимо почетного караула на военном параде

Президент РФ Владимир Путин проходит мимо почетного караула на военном параде - Sputnik Грузия
2/24
© photo : РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин проходит мимо почетного караула на военном параде

© photo: Sputnik / POOL / Перейти в фотобанк

Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын

Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын - Sputnik Грузия
3/24
© photo: Sputnik / POOL
/
Перейти в фотобанк

Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын

© photo: Sputnik / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк

Президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын

Президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын - Sputnik Грузия
4/24
© photo: Sputnik / Сергей Бобылев
/
Перейти в фотобанк

Президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын

© photo : official site of the Prime Minister of RA

Премьер-министр Никол Пашинян с женой Анной Акопян

Премьер-министр Никол Пашинян с женой Анной Акопян - Sputnik Грузия
5/24
© photo : official site of the Prime Minister of RA

Премьер-министр Никол Пашинян с женой Анной Акопян

© photo: Sputnik / POOL / Перейти в фотобанк

Президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф

Президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф - Sputnik Грузия
6/24
© photo: Sputnik / POOL
/
Перейти в фотобанк

Президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф

© photo: Sputnik / POOL / Перейти в фотобанк

Военнослужащие народно-освободительной армии Китая во время военного парада на площади Тяньаньмэнь в Пекине

Военнослужащие народно-освободительной армии Китая во время военного парада на площади Тяньаньмэнь в Пекине - Sputnik Грузия
7/24
© photo: Sputnik / POOL
/
Перейти в фотобанк

Военнослужащие народно-освободительной армии Китая во время военного парада на площади Тяньаньмэнь в Пекине

© photo : РИА Новости

Китай отмечает 80 лет окончания Второй мировой войны и освобождение от японских захватчиков

Китай отмечает 80 лет окончания Второй мировой войны и освобождение от японских захватчиков - Sputnik Грузия
8/24
© photo : РИА Новости

Китай отмечает 80 лет окончания Второй мировой войны и освобождение от японских захватчиков

© photo : РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин на военном параде

Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин на военном параде - Sputnik Грузия
9/24
© photo : РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин на военном параде

© photo: Sputnik / POOL / Перейти в фотобанк

Воздушная часть военного парада на площади Тяньаньмэнь

Воздушная часть военного парада на площади Тяньаньмэнь - Sputnik Грузия
10/24
© photo: Sputnik / POOL
/
Перейти в фотобанк

Воздушная часть военного парада на площади Тяньаньмэнь

© photo: Sputnik / POOL / Перейти в фотобанк

3 сентября 2025. Гости наблюдают за военным парадом

3 сентября 2025. Гости наблюдают за военным парадом - Sputnik Грузия
11/24
© photo: Sputnik / POOL
/
Перейти в фотобанк

3 сентября 2025. Гости наблюдают за военным парадом

© photo: Sputnik / POOL / Перейти в фотобанк

Площадь Тяньаньмэнь во время военного парада

Площадь Тяньаньмэнь во время военного парада - Sputnik Грузия
12/24
© photo: Sputnik / POOL
/
Перейти в фотобанк

Площадь Тяньаньмэнь во время военного парада

© photo: Sputnik / POOL / Перейти в фотобанк

Воздушная часть военного парада на площади Тяньаньмэнь

Воздушная часть военного парада на площади Тяньаньмэнь - Sputnik Грузия
13/24
© photo: Sputnik / POOL
/
Перейти в фотобанк

Воздушная часть военного парада на площади Тяньаньмэнь

© photo : official site of the Prime Minister of RA

Премьер-министр Никол Пашинян с женой Анной Акопян на военном параде

Премьер-министр Никол Пашинян с женой Анной Акопян на военном параде - Sputnik Грузия
14/24
© photo : official site of the Prime Minister of RA

Премьер-министр Никол Пашинян с женой Анной Акопян на военном параде

© photo : official site of the Prime Minister of RA

В параде приняли участие около 40 тыс. военнослужащих и почти 500 образцов боевой техники

В параде приняли участие около 40 тыс. военнослужащих и почти 500 образцов боевой техники - Sputnik Грузия
15/24
© photo : official site of the Prime Minister of RA

В параде приняли участие около 40 тыс. военнослужащих и почти 500 образцов боевой техники

© photo : official site of the Prime Minister of RA

Военный парад на площади Тяньаньмэнь

Военный парад на площади Тяньаньмэнь - Sputnik Грузия
16/24
© photo : official site of the Prime Minister of RA

Военный парад на площади Тяньаньмэнь

© photo: Sputnik / POOL / Перейти в фотобанк

Военнослужащие народно-освободительной армии Китая

Военнослужащие народно-освободительной армии Китая - Sputnik Грузия
17/24
© photo: Sputnik / POOL
/
Перейти в фотобанк

Военнослужащие народно-освободительной армии Китая

© photo : official site of the Prime Minister of RA

По улицам китайской столицы проехали сотни единиц техники

По улицам китайской столицы проехали сотни единиц техники - Sputnik Грузия
18/24
© photo : official site of the Prime Minister of RA

По улицам китайской столицы проехали сотни единиц техники

© РИА Новости

Пекин впервые показал ракеты, представляющие стратегическую ядерную триаду страны

Пекин впервые показал ракеты, представляющие стратегическую ядерную триаду страны - Sputnik Грузия
19/24
© РИА Новости

Пекин впервые показал ракеты, представляющие стратегическую ядерную триаду страны

© photo : РИА Новости

Всего в параде приняли участие 45 формирований войск, в том числе впервые войска по защите киберпространства.

Всего в параде приняли участие 45 формирований войск, в том числе впервые войска по защите киберпространства. - Sputnik Грузия
20/24
© photo : РИА Новости

Всего в параде приняли участие 45 формирований войск, в том числе впервые войска по защите киберпространства.

© photo : official site of the Prime Minister of RA

Но главный акцент на параде был сделан на новейших системах вооружений.

Но главный акцент на параде был сделан на новейших системах вооружений. - Sputnik Грузия
21/24
© photo : official site of the Prime Minister of RA

Но главный акцент на параде был сделан на новейших системах вооружений.

© photo: Sputnik / POOL / Перейти в фотобанк

Военнослужащие народно-освободительной армии Китая во время военного парада на площади Тяньаньмэнь в Пекин

Военнослужащие народно-освободительной армии Китая во время военного парада на площади Тяньаньмэнь в Пекин - Sputnik Грузия
22/24
© photo: Sputnik / POOL
/
Перейти в фотобанк

Военнослужащие народно-освободительной армии Китая во время военного парада на площади Тяньаньмэнь в Пекин

© photo : official site of the Prime Minister of RA

Воздушные шары в небе Пекина завершили военный парад

Воздушные шары в небе Пекина завершили военный парад - Sputnik Грузия
23/24
© photo : official site of the Prime Minister of RA

Воздушные шары в небе Пекина завершили военный парад

© photo: Sputnik / POOL / Перейти в фотобанк

Площадь Тяньаньмэнь во время военного парада

Площадь Тяньаньмэнь во время военного парада - Sputnik Грузия
24/24
© photo: Sputnik / POOL
/
Перейти в фотобанк

Площадь Тяньаньмэнь во время военного парада

