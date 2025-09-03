https://sputnik-georgia.ru/20250903/kadrovye-perestanovki-v-parlamente-gruzii-kto-zanyal-mesto-mdinaradze-294773303.html

Кадровые перестановки в парламенте Грузии: кто занял место Мдинарадзе?

ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Парламент Грузии на пленарном заседании признал депутатские полномочия члена партии "Грузинская мечта" Торнике Пагава, который заменил уже бывшего парламентария Мамуку Мдинарадзе. Сегодня парламент утвердил Мдинарадзе на должность главы Службы государственной безопасности Грузии. Он сменил на посту Анри Оханашвили. Вопрос о признании депутатских полномочий Пагава был вынесен на голосование на сегодняшнем пленарном заседании: 79 парламентариев проголосовали "за", ни одного голоса "против". Что касается поста председателя парламентской фракции "Грузинская мечта", который занимал Мдинарадзе, то это место занял Ираклий Кирцхалия. Он же станет лидером парламентского большинства. "Мы принимаем во внимание избрание Ираклия Кирцхалия председателем фракции "Грузинская мечта". Поздравляем его. Это большая ответственность, и мы желаем ему успехов. После многолетней успешной работы Мамуки Мдинарадзе важно продолжать в том же духе", – заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. Леван Мачавариани был избран первым заместителем председателя фракции, а Иосиф Джорбенадзе – заместителем. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

