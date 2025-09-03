https://sputnik-georgia.ru/20250903/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-3-sentyabrya-2025-294741809.html

Какой сегодня церковный праздник: 3 сентября 2025

Какой сегодня церковный праздник: 3 сентября 2025

По православному церковному календарю 3 сентября отмечают день памяти святых Фаддея, Вассы, Феогния, Агапия, Писта, Тадеоса и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Апостол от 70-тиПо церковному календарю 3 сентября поминают святого Фаддея, апостола из числа 70 учеников Христа.Фаддей, еврей по происхождению, родился в сирийском городе Едессе. На празднике в Иерусалиме он услышал проповедь Иоанна Предтечи, принял Крещение от него в Иордане и остался в Палестине.Увидев Спасителя, он стал Его учеником и был избран Господом в число тех 70 учеников, которых Иисус по два послал на проповедь в города и местности, которые намеревался Сам посетить.Апостол Фаддей после Вознесения Спасителя благовествовал в Сирии и Месопотамии. Он проповедовал Евангелие в Едессе, утверждая ее многими чудесами.Обратив в истинную веру правителя Едессы Авгаря, жрецов и народ, он поставил священников и устроил Едесскую церковь. Затем с проповедью отправился в другие города, обращая в христианскую веру многих язычников.В финикийском городе Вирита (Бейрут) он основал Церковь и мирно скончался в 44 году. По другим источникам апостол скончался в Едессе. А древнеармянское предание гласит, что ученику Христа после жестоких пыток отрубили голову. Произошло это в 50-м в Артазской области.Святые мученикиПо церковному календарю 3 сентября поминают мученицу Вассу с сыновьями Феогнием, Агапием и Пистом, пострадавших за веру во время императора Максимиана (305-311).Васса, жившая в Едессе Македонской, была замужем за языческим жрецом. Воспитанная в христианской вере, она передала ее сыновьям.Муж-жрец, когда начались гонения христиан во время правления Максимиана, донес на жену и детей правителю города. Васса с сыновьями, несмотря на угрозы, отказались отречься и принести жертву идолам.Сначала стали пытать детей на глазах у матери. Их жестоко истязали, чтобы заставить отречься. Но когда все усилия оказались тщетными, мальчикам отрубили головы.Святую морили голодом в тюрьме, но ангел Божий подкреплял ее небесной пищей. Никакие пытки не смогли нанести ущерба исповеднице, хранимой Господом.Когда мученица разбила в капище статую Зевса, ее бросили в морскую пучину. Но неожиданно к святой подплыл корабль, и три светоносных мужа (как предполагал Никодим Святогорец, ранее замученные ее дети), подняли женщину на него.Васса через восемь дней сошла с корабля к правителю острова Алон, расположенному в Пропонтиде, или Мраморном море, где святой отрубили голову.Тадеос СтепанцминдскийПо церковному календарю 3 сентября поминают Тадеоса (Фаддея) Степанцминдского, одного из 13 ассирийских отцов-основателей монастырской жизни в Грузии, способствовавших укреплению христианской веры и искоренению язычества в стране.Долгое время Тадеос жил около Мцхета. Он основал монастырь у подножия горы Зедазени. Затем, переселившись в Урбниси, он построил там храм Первомученика Стефана, который существует по сей день.Потом Тадеос основал еще одну церковь имени Стефана на горе Цлеви у города Каспи (Восточная Грузия), где и был похоронен.ИмениныПо церковному календарю 3 сентября именины отмечают Васса, Марфа, Александр, Ефрем, Дорофей и Павел.Материал подготовлен на основе открытых источников.

