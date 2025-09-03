https://sputnik-georgia.ru/20250903/krupnuyu-partiyu-narkotikov-izyali-v-gruzii--sredi-zaderzhannykh-grazhdanin-ukrainy-294762042.html
Крупную партию наркотиков изъяли в Грузии – среди задержанных гражданин Украины
Самая крупная партия наркотиков (298 килограммов героина) была изъята в Грузии 18 июня после проверки груза, который везли из Армении в Европу 03.09.2025, Sputnik Грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/10/248989567_0:36:2000:1161_1920x0_80_0_0_5986d2da9c098dc7db30056513c22a78.jpg
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. До 3 килограммов метадона, 32 упаковки различных видов наркотических средств, расфасованных для сбыта, и 140 психотропных таблеток изъяты в Тбилиси и Аджарии – задержаны 4 человека, заявил директор департамента полиции Тбилиси Важа Сирадзе на брифинге.Среди задержанных гражданин Украины и трое граждан Грузии. Все трое имеют судимость. За совершение этих преступлений предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение. Наркотики изъяли в результате обыска в домах и транспортных средств задержанных. В ходе следственных действий изъяты также материалы, необходимые для упаковки наркотических средств. Борьба с наркоторговлей в Грузии была ужесточена 17 марта этого года, когда в парламент Грузии поступил пакет законопроектов, окончательно разделяющий наказания за потребление и за сбыт наркотиков. Самая крупная партия наркотиков (298 килограммов героина) была изъята в Грузии 18 июня после проверки груза, который везли из Армении в Европу. Стоимость изъятого товара на "черном рынке" превышает 30 миллионов долларов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. До 3 килограммов метадона, 32 упаковки различных видов наркотических средств, расфасованных для сбыта, и 140 психотропных таблеток изъяты в Тбилиси и Аджарии – задержаны 4 человека, заявил директор департамента полиции Тбилиси Важа Сирадзе на брифинге.
Среди задержанных гражданин Украины и трое граждан Грузии. Все трое имеют судимость.
За совершение этих преступлений предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.
Наркотики изъяли в результате обыска в домах и транспортных средств задержанных. В ходе следственных действий изъяты также материалы, необходимые для упаковки наркотических средств.
Борьба с наркоторговлей в Грузии была ужесточена 17 марта этого года, когда в парламент Грузии поступил пакет законопроектов, окончательно разделяющий наказания за потребление и за сбыт наркотиков.
Самая крупная партия наркотиков (298 килограммов героина) была изъята в Грузии 18 июня после проверки груза, который везли из Армении в Европу. Стоимость изъятого товара на "черном рынке" превышает 30 миллионов долларов.