Крупную партию наркотиков изъяли в Грузии – среди задержанных гражданин Украины

Самая крупная партия наркотиков (298 килограммов героина) была изъята в Грузии 18 июня после проверки груза, который везли из Армении в Европу 03.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-03T18:18+0400

2025-09-03T18:18+0400

2025-09-03T18:18+0400

ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. До 3 килограммов метадона, 32 упаковки различных видов наркотических средств, расфасованных для сбыта, и 140 психотропных таблеток изъяты в Тбилиси и Аджарии – задержаны 4 человека, заявил директор департамента полиции Тбилиси Важа Сирадзе на брифинге.Среди задержанных гражданин Украины и трое граждан Грузии. Все трое имеют судимость. За совершение этих преступлений предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение. Наркотики изъяли в результате обыска в домах и транспортных средств задержанных. В ходе следственных действий изъяты также материалы, необходимые для упаковки наркотических средств. Борьба с наркоторговлей в Грузии была ужесточена 17 марта этого года, когда в парламент Грузии поступил пакет законопроектов, окончательно разделяющий наказания за потребление и за сбыт наркотиков. Самая крупная партия наркотиков (298 килограммов героина) была изъята в Грузии 18 июня после проверки груза, который везли из Армении в Европу. Стоимость изъятого товара на "черном рынке" превышает 30 миллионов долларов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

2025

