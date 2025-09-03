МВД: на акции протеста в Тбилиси задержан вооруженный мужчина

https://sputnik-georgia.ru/20250903/mvd-na-aktsii-protesta-v-tbilisi-zaderzhan-vooruzhennyy-muzhchina-294761639.html
Во время акции протеста у здания парламента и прилегающей к нему территории 2 сентября за административные правонарушения были задержаны 23 человека
ТБИЛИСИ, 3 сен – Sputnik. Полиция задержала в Тбилиси 62-летнего мужчину, который во время акции протеста на проспекте Руставели имел при себе оружие, сообщили в пресс-службе МВД. Задержания произвели в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудников патрульной полиции и Службы государственной безопасности. При личном досмотре задержанного в качестве вещественного доказательства изъяли огнестрельное оружие. В доме обвиняемого изъяли различные виды огнестрельного оружия и боеприпасы. Расследование ведется по статье "Незаконное приобретение, хранение, ношение, изготовление или использование огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ". Ему грозит до семи лет тюрьмы. Во время акции протеста на проспекте Руставели у здания парламента и прилегающей к нему территории 2 сентября за административные правонарушения были задержаны 23 человека. Основная часть задержанных пыталась перекрыть дорогу и игнорировала требования полиции. Акция началась во время пленарного заседания парламента Грузии, на котором депутаты заслушали заключение Временной следственной комиссии, расследовавшей деятельность режима "Единого национального движения" и его политических деятелей в 2003-2012 годах. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
