Насколько заинтересованы граждане Грузии лечением зрения в России?
Восточный экономический форум – ключевая международная площадка для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса. С 3 по 6 сентября форум проходит во Владивостоке.
Насколько заинтересованы граждане Грузии лечением зрения в России?На этот вопрос ответил директор Хабаровского филиала ФГАУ "НМИЦ "МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад. С. Н. Федорова" Минздрава России Максим Пшеничнов.
Восточный экономический форум – ключевая международная площадка для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса.
С 3 по 6 сентября форум проходит во Владивостоке.