Парламент Грузии принял постановление по заключению временной следственной комиссии
17:43 03.09.2025 (обновлено: 17:52 03.09.2025)
Заключение комиссии служит люстрацией и разоблачением режима экс-президента Михаила Саакашвили, заявил председатель фракции "Грузинская мечта"
ТБИЛИСИ, 3 сен – Sputnik. Парламент Грузии на сегодняшнем пленарном заседании единогласно проголосовал за проект постановления, основанный на заключении временной следственной комиссии парламента Грузии по расследованию деятельности действующего в 2003–2012 годах режима.
Проект постановления представил на заседании новоизбранный председатель фракции "Грузинская мечта" Ираклий Кирцхалия, который заменил на посту Мамуку Мдинарадзе. Последний назначен главой Службы госбезопасности.
По словам Кирцхалия, на основе 460-страничного заключения будет подготовлен основательный и обоснованный иск, который направят в Конституционный суд.
"Общество будет следить за процессом, который она наблюдает уже несколько месяцев в прямом эфире в Конституционном суде", – сказал Кирцхалия.
По его словам, заключение комиссии служит люстрацией и разоблачением режима экс-президента Михаила Саакашвили.
Работа комиссии продлилась шесть месяцев. За это время проведено 46 заседаний, опрошено 139 лиц и подготовлено 460 страниц заключения. В последней главе описываются процессы, начавшиеся в 2012 году и продолжающиеся до сегодняшнего дня. Заключение комиссии будет переведено на иностранные языки.
О чем говорится в заключении:
в 2004-2012 годах официальные представители госинститутов умышленно нарушали фундаментальные права человека, что стоило жизни многим невинным лицам;
с целью демонстрации власти, запугивания и подчинения, должностные лица режима "Единого нацдвижения" незаконно лишали людей свободы, подвергали их пыткам, бесчеловечно обращались, насиловали и убивали. Следственная комиссия также установила, что применение различных жестоких методов пыток и бесчеловечного обращения в отношении заключенных было практически ежедневным;
почти по всем делам об убийствах и насилии режим "Единого нацдвижения" подделывал доказательства, распространял выгодную для себя версию событий и/или намеренно неправильно проводил расследование, из-за чего по некоторым делам до сих пор невозможно установить истину;
Саакашвили и другие чиновники неизменно покрывали преступников, обеспечивали их финансами и другими привилегиями;
через несколько дней после завершения августовской войны 2008 года режим "ЕНД" инициировал волну арестов по абсурдным обвинениям и жестокую расправу над теми, кто непосредственно участвовал в боевых действиях и защищал Грузию, или над теми, кто был свидетелем военных и послевоенных событий и подвергал сомнению правильность решений режима в любой форме;
прежний режим необоснованно обвинял своих оппонентов в "шпионаже", "агентуре в пользу России" и "измене родине", что до сих пор остается неизменной практикой представителей этой политической силы;
Европейский суд по правам человека был единственным международным институтом, перед которым власть "Единого нацдвижения" пыталась соблюдать принцип подотчетности, хотя иногда это было лишь поверхностно.
"В заключении следственной комиссии на основе фактов и информации говорится, что "Революция роз" на самом деле была государственным переворотом", — заявила глава комиссии, вице-спикер парламента Тея Цулукиани.
В комиссии от лица оппозиции были представлены депутаты: Созар Субари, Гурам Мачарашвили и Илия Инджия, а от правящей партии — Тенгиз Шарманашвили, Александр Табатадзе, Ираклий Кадагишвили и Алуда Гудушаури.
На следующий день после представления заключения на пленарном заседании парламент подготовит проект постановления.
Ранее лидеры правящей партии заявляли, что заключение временной следственной комиссии станет основой для иска в Конституционный суд о запрете в Грузии партии "Единое национальное движение" и ее сателлитов.