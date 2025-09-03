https://sputnik-georgia.ru/20250903/parlament-gruzii-prinyal-postanovlenie-po-zaklyucheniyu-vremennoy-sledstvennoy-komissii-294774511.html

Парламент Грузии принял постановление по заключению временной следственной комиссии

Парламент Грузии принял постановление по заключению временной следственной комиссии

Sputnik Грузия

Заключение комиссии служит люстрацией и разоблачением режима экс-президента Михаила Саакашвили, заявил председатель фракции "Грузинская мечта" 03.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-03T17:43+0400

2025-09-03T17:43+0400

2025-09-03T17:52+0400

политика

грузия

новости

мамука мдинарадзе

михаил саакашвили

тея цулукиани

единое национальное движение

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/12/279655105_0:81:1280:802_1920x0_80_0_0_2d4e82404ee7ec138076bd9fb80251c9.jpg

ТБИЛИСИ, 3 сен – Sputnik. Парламент Грузии на сегодняшнем пленарном заседании единогласно проголосовал за проект постановления, основанный на заключении временной следственной комиссии парламента Грузии по расследованию деятельности действующего в 2003–2012 годах режима. Проект постановления представил на заседании новоизбранный председатель фракции "Грузинская мечта" Ираклий Кирцхалия, который заменил на посту Мамуку Мдинарадзе. Последний назначен главой Службы госбезопасности. По словам Кирцхалия, на основе 460-страничного заключения будет подготовлен основательный и обоснованный иск, который направят в Конституционный суд. По его словам, заключение комиссии служит люстрацией и разоблачением режима экс-президента Михаила Саакашвили. Работа комиссии продлилась шесть месяцев. За это время проведено 46 заседаний, опрошено 139 лиц и подготовлено 460 страниц заключения. В последней главе описываются процессы, начавшиеся в 2012 году и продолжающиеся до сегодняшнего дня. Заключение комиссии будет переведено на иностранные языки. О чем говорится в заключении: "В заключении следственной комиссии на основе фактов и информации говорится, что "Революция роз" на самом деле была государственным переворотом", — заявила глава комиссии, вице-спикер парламента Тея Цулукиани. В комиссии от лица оппозиции были представлены депутаты: Созар Субари, Гурам Мачарашвили и Илия Инджия, а от правящей партии — Тенгиз Шарманашвили, Александр Табатадзе, Ираклий Кадагишвили и Алуда Гудушаури.На следующий день после представления заключения на пленарном заседании парламент подготовит проект постановления. Ранее лидеры правящей партии заявляли, что заключение временной следственной комиссии станет основой для иска в Конституционный суд о запрете в Грузии партии "Единое национальное движение" и ее сателлитов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, мамука мдинарадзе, михаил саакашвили, тея цулукиани, единое национальное движение