Ртвели 2025: сколько винограда переработали винзаводы?
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Винные заводы в регионе Кахети (Восточная Грузия) ко 2 сентября переработали до 3,5 тысячи тонн винограда, сообщает Минсельхоз Грузии.
Сезон сбора урожая (ртвели) и его сдача на заводы традиционно начались в районе Дедоплисцкаро. Сбор урожая в других муниципалитетах Кахетии начнется поэтапно, в зависимости от того, когда виноград достигнет подходящих кондиций.
Круглосуточный координационный штаб для содействия организованному проведению ртвели заработал в городе Телави, и в нем зарегистрировано до 200 винных компаний, которые поэтапно подключаются к процессу приема винограда у фермеров.
Сбор урожая винограда проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети и завершается в горных регионах страны.
Правительство Грузии приняло решение прекратить субсидирование частных винодельческих компаний во время сбора урожая 2025 года. В случае, если частный сектор не сможет закупить весь урожай, государственное предприятие ООО "Компания по управлению урожаем" обеспечит закупку излишков винограда.
Излишки винограда, которые не купит частный сектор, приобретет госпредприятие "Компания по управлению урожаем" по установленным ценам:
виноград сорта "саперави", выращенный в регионе Кахети, – 1,5 лари за кг
виноград других сортов – 1,2 лари за кг
виноград, содержание сахара в котором не превышает 18%, и поврежденный виноград – 1 лари за кг.
Чтобы способствовать реализации урожая винограда фермерами, сохранить качество винограда и поддержать стабильное развитие винодельческой отрасли, правительство Грузии ежегодно субсидирует ртвели с 2020 года.
В 2024 году во время сбора урожая было переработано беспрецедентное за всю историю независимой Грузии количество винограда – до 320 тысяч тонн, что примерно на 45% превышает аналогичный показатель 2023 года.
Прогнозируемый сбор винограда в 2025 году составляет 250-300 тысяч тонн.