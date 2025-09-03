https://sputnik-georgia.ru/20250903/rtveli-2025-skolko-vinograda-pererabotali-vinzavody-294755767.html

Ртвели 2025: сколько винограда переработали винзаводы?

03.09.2025

ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Винные заводы в регионе Кахети (Восточная Грузия) ко 2 сентября переработали до 3,5 тысячи тонн винограда, сообщает Минсельхоз Грузии. Сезон сбора урожая (ртвели) и его сдача на заводы традиционно начались в районе Дедоплисцкаро. Сбор урожая в других муниципалитетах Кахетии начнется поэтапно, в зависимости от того, когда виноград достигнет подходящих кондиций. Сбор урожая винограда проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети и завершается в горных регионах страны. Излишки винограда, которые не купит частный сектор, приобретет госпредприятие "Компания по управлению урожаем" по установленным ценам: Чтобы способствовать реализации урожая винограда фермерами, сохранить качество винограда и поддержать стабильное развитие винодельческой отрасли, правительство Грузии ежегодно субсидирует ртвели с 2020 года. В 2024 году во время сбора урожая было переработано беспрецедентное за всю историю независимой Грузии количество винограда – до 320 тысяч тонн, что примерно на 45% превышает аналогичный показатель 2023 года. Прогнозируемый сбор винограда в 2025 году составляет 250-300 тысяч тонн.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

