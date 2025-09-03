https://sputnik-georgia.ru/20250903/sbezhal-ili-vynudili-vokrug-eks-premera-gruzii-vspykhnul-politicheskiy-skandal-294762237.html

Сбежал или вынудили? Вокруг экс-премьера Грузии вспыхнул политический скандал

Сбежал или вынудили? Вокруг экс-премьера Грузии вспыхнул политический скандал

Sputnik Грузия

Правящая партия "Грузинская мечта" обвиняет Георгия Гахария в бегстве из страны, в то время как команда экс-премьера заявляет о политическом давлении и... 03.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-03T20:00+0400

2025-09-03T20:00+0400

2025-09-03T20:00+0400

политика

грузия

новости

георгий гахария

германия

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/02/259233908_0:32:1648:959_1920x0_80_0_0_eea39e3439b20d59b0d2cbe29e322c5f.jpg

ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Правящая партия обвинила экс-премьера Грузии, ныне лидера оппозиционной партии "За Грузию" Георгия Гахария в безответственности перед избирателями и собственной политической командой, а соратники упрекнули власть в попытках ограничить его политическую деятельность. Гахария получил вид на жительство в Германии, что вызвало резонанс в грузинском политическом спектре. Экс-премьер уже несколько месяцев находится за границей. Он покинул страну на фоне арестов оппозиционных политиков, которые отказались явиться на заседание Временной следственной комиссии парламента Грузии. Сам Гахария выступал перед комиссией дважды. Второй раз – в начале июля, находясь за границей. По ее мнению, нежелание Гахария отвечать на важные вопросы и участвовать в политических процессах свидетельствует о безответственности и неискренности оппозиционера. В ответ в партии Гахария обвинили правящую команду в попытках ограничить политическую активность экс-премьера. Как пояснила Хведелиани, вид на жительство – это право пребывания, которое позволяет Гахария заниматься деятельностью в Германии, находиться там длительное время и работать над возвращением европейского будущего Грузии. Ранее Гахария заявил, что власти не смогут его арестовать в случае возвращения в Грузию, однако могут создать препятствия для его партийной и политической деятельности. По этой причине, как пояснил политик, в ближайшее время он не собирается возвращаться в Тбилиси. Тем временем партия экс-премьера Гахария "За Грузию" подписала меморандум о сотрудничестве на предстоящих выборов в органы местного самоуправления с партией "Лело – Сильная Грузия". Оппозиционные партии уже выдвинули общего кандидата на пост мэра Тбилиси – Ираклия Купрадзе.Примечательно, что оба основателя и лидера партии "Лело" Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе отбывают наказание в тюрьме за неявку на заседание Временной следственной комиссии при парламенте Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

германия

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, георгий гахария, германия, тбилиси