https://sputnik-georgia.ru/20250903/sbezhal-ili-vynudili-vokrug-eks-premera-gruzii-vspykhnul-politicheskiy-skandal-294762237.html
Сбежал или вынудили? Вокруг экс-премьера Грузии вспыхнул политический скандал
Сбежал или вынудили? Вокруг экс-премьера Грузии вспыхнул политический скандал
Sputnik Грузия
Правящая партия "Грузинская мечта" обвиняет Георгия Гахария в бегстве из страны, в то время как команда экс-премьера заявляет о политическом давлении и... 03.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-03T20:00+0400
2025-09-03T20:00+0400
2025-09-03T20:00+0400
политика
грузия
новости
георгий гахария
германия
тбилиси
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/02/259233908_0:32:1648:959_1920x0_80_0_0_eea39e3439b20d59b0d2cbe29e322c5f.jpg
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Правящая партия обвинила экс-премьера Грузии, ныне лидера оппозиционной партии "За Грузию" Георгия Гахария в безответственности перед избирателями и собственной политической командой, а соратники упрекнули власть в попытках ограничить его политическую деятельность. Гахария получил вид на жительство в Германии, что вызвало резонанс в грузинском политическом спектре. Экс-премьер уже несколько месяцев находится за границей. Он покинул страну на фоне арестов оппозиционных политиков, которые отказались явиться на заседание Временной следственной комиссии парламента Грузии. Сам Гахария выступал перед комиссией дважды. Второй раз – в начале июля, находясь за границей. По ее мнению, нежелание Гахария отвечать на важные вопросы и участвовать в политических процессах свидетельствует о безответственности и неискренности оппозиционера. В ответ в партии Гахария обвинили правящую команду в попытках ограничить политическую активность экс-премьера. Как пояснила Хведелиани, вид на жительство – это право пребывания, которое позволяет Гахария заниматься деятельностью в Германии, находиться там длительное время и работать над возвращением европейского будущего Грузии. Ранее Гахария заявил, что власти не смогут его арестовать в случае возвращения в Грузию, однако могут создать препятствия для его партийной и политической деятельности. По этой причине, как пояснил политик, в ближайшее время он не собирается возвращаться в Тбилиси. Тем временем партия экс-премьера Гахария "За Грузию" подписала меморандум о сотрудничестве на предстоящих выборов в органы местного самоуправления с партией "Лело – Сильная Грузия". Оппозиционные партии уже выдвинули общего кандидата на пост мэра Тбилиси – Ираклия Купрадзе.Примечательно, что оба основателя и лидера партии "Лело" Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе отбывают наказание в тюрьме за неявку на заседание Временной следственной комиссии при парламенте Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
германия
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/02/259233908_0:37:1648:1273_1920x0_80_0_0_e4c6c5b5e6e8d71d7f7ed894bd4f8e59.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, грузия, новости, георгий гахария, германия, тбилиси
политика, грузия, новости, георгий гахария, германия, тбилиси
Сбежал или вынудили? Вокруг экс-премьера Грузии вспыхнул политический скандал
Правящая партия "Грузинская мечта" обвиняет Георгия Гахария в бегстве из страны, в то время как команда экс-премьера заявляет о политическом давлении и попытках ограничить деятельность партии
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Правящая партия обвинила экс-премьера Грузии, ныне лидера оппозиционной партии "За Грузию" Георгия Гахария в безответственности перед избирателями и собственной политической командой, а соратники упрекнули власть в попытках ограничить его политическую деятельность.
Гахария получил вид на жительство в Германии, что вызвало резонанс в грузинском политическом спектре. Экс-премьер уже несколько месяцев находится за границей. Он покинул страну на фоне арестов оппозиционных политиков, которые отказались явиться на заседание Временной следственной комиссии парламента Грузии. Сам Гахария выступал перед комиссией дважды. Второй раз – в начале июля, находясь за границей.
"Гахария сбежал от своих избирателей, от населения Грузии, от своей команды. Конечно, он должен был дождаться и ответить на все вопросы, которые могли быть в его адрес, но и здесь мы видим его безответственное отношение, так как он не хотел быть вовлеченным в процессы", – заявила депутат от "Грузинской мечты" Рима Берадзе.
По ее мнению, нежелание Гахария отвечать на важные вопросы и участвовать в политических процессах свидетельствует о безответственности и неискренности оппозиционера.
В ответ в партии Гахария обвинили правящую команду в попытках ограничить политическую активность экс-премьера.
"У "Грузинской мечты" истерика, потому что они всеми возможными способами пытались ограничить политическую деятельность Георгия Гахария, но у них это не выходит", – заявила член политсовета партии Тата Хведелиани.
Как пояснила Хведелиани, вид на жительство – это право пребывания, которое позволяет Гахария заниматься деятельностью в Германии, находиться там длительное время и работать над возвращением европейского будущего Грузии.
Ранее Гахария заявил, что власти не смогут его арестовать в случае возвращения в Грузию, однако могут создать препятствия для его партийной и политической деятельности. По этой причине, как пояснил политик, в ближайшее время он не собирается возвращаться в Тбилиси.
Тем временем партия экс-премьера Гахария "За Грузию" подписала меморандум о сотрудничестве на предстоящих выборов в органы местного самоуправления с партией "Лело – Сильная Грузия". Оппозиционные партии уже выдвинули общего кандидата на пост мэра Тбилиси – Ираклия Купрадзе.
Примечательно, что оба основателя и лидера партии "Лело" Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе отбывают наказание в тюрьме за неявку на заседание Временной следственной комиссии при парламенте Грузии.