https://sputnik-georgia.ru/20250903/sluzhbu-gosbezopasnosti-gruzii-vozglavil-mamuka-mdinaradze-294763143.html
Службу госбезопасности Грузии возглавил Мамука Мдинарадзе
Службу госбезопасности Грузии возглавил Мамука Мдинарадзе
Sputnik Грузия
На должности главы СГБ Мамука Мдинарадзе заменил Анри Оханашвили, который ушел в отставку 23 августа и стал советником премьер-министра Грузии по вопросам... 03.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-03T12:43+0400
2025-09-03T12:43+0400
2025-09-03T12:53+0400
политика
грузия
новости
мамука мдинарадзе
анри оханашвили
грузинская мечта - демократическая грузия
служба госбезопасности грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/1b/290603480_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_df089f654f6085b0a1d8ff002ec17391.jpg
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Депутаты парламента Грузии большинством голосов поддержали кандидатуру Мамуки Мдинарадзе на пост главы Службы государственной безопасности Грузии. За кандидатуру проголосовали единогласно 85 парламентариев.До голосования на пленарном заседании Мдинарадзе заслушали на заседании парламентского комитета по обороне и безопасности. Заседание прошло в закрытом режиме, как пояснил глава комитета Алеко Табатадзе, "по соображениям безопасности, что соответствует регламенту". По его словам, деятельность Мдинарадзе на данной должности будет успешной благодаря его профессионализму и опыту. Первым с избранием на должности нового главу СГБ поздравил председатель парламента Шалва Папуашвили и пожелал удачи в дальнейшей деятельности."Хочу поблагодарить его за проделанную деятельность в парламенте трех созывов. И друзья, и враги хорошо знают, какую роль Мамука Мдинарадзе играл в парламенте Грузии. И во благо наших друзей, и назло врагам нашей страны уверен, что Мамука Мдинарадзе будет выдающимся руководителем СГБ и еще больше усилит ту систему безопасности, которая на протяжении годов сформировалась в Грузии, и которая дает нам возможность сохранить мир", – заявил Папуашвили.На этой должности Мдинарадзе заменил Анри Оханашвили, который ушел с поста главы СГБ 23 августа и стал советником премьер-министра Грузии по вопросам безопасности. Оханашвили возглавлял СГБ с 4 апреля 2025 года. Направлениями деятельности Службы являются: защита конституционного строя, суверенитета, территориальной целостности и военного потенциала Грузии от противоправных действий иностранных спецслужб и отдельных лиц, обеспечение экономической безопасности страны, борьба с транснациональной организованной преступностью и международной преступностью, угрожающей государственной безопасности, меры по предупреждению, выявление и пресечение коррупции. Кто такой Мамука Мдинарадзе Мдинарадзе – один из главных спикеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и лидер парламентского большинства. Юрист по образованию, Мдинарадзе начал свою карьеру в полиции и работал следователем в одном из районов Тбилиси. После он получил лицензию адвоката, и с 2007 по 2014 год был управляющим партнером и адвокатом "Тбилисского юридического центра", а вскоре основал свою компанию – "Мдинарадзе и партнеры". В 2016 году он стал депутатом парламента Грузии и с тех пор занимается политической деятельностью. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/1b/290603480_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_747a9f771cd6f4af5761b372608e8f86.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, грузия, новости, мамука мдинарадзе, анри оханашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, служба госбезопасности грузии
политика, грузия, новости, мамука мдинарадзе, анри оханашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, служба госбезопасности грузии
Службу госбезопасности Грузии возглавил Мамука Мдинарадзе
12:43 03.09.2025 (обновлено: 12:53 03.09.2025)
На должности главы СГБ Мамука Мдинарадзе заменил Анри Оханашвили, который ушел в отставку 23 августа и стал советником премьер-министра Грузии по вопросам безопасности
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Депутаты парламента Грузии большинством голосов поддержали кандидатуру Мамуки Мдинарадзе на пост главы Службы государственной безопасности Грузии.
За кандидатуру проголосовали единогласно 85 парламентариев.
До голосования на пленарном заседании Мдинарадзе заслушали на заседании парламентского комитета по обороне и безопасности. Заседание прошло в закрытом режиме, как пояснил глава комитета Алеко Табатадзе, "по соображениям безопасности, что соответствует регламенту". По его словам, деятельность Мдинарадзе на данной должности будет успешной благодаря его профессионализму и опыту.
Первым с избранием на должности нового главу СГБ поздравил председатель парламента Шалва Папуашвили и пожелал удачи в дальнейшей деятельности.
"Хочу поблагодарить его за проделанную деятельность в парламенте трех созывов. И друзья, и враги хорошо знают, какую роль Мамука Мдинарадзе играл в парламенте Грузии. И во благо наших друзей, и назло врагам нашей страны уверен, что Мамука Мдинарадзе будет выдающимся руководителем СГБ и еще больше усилит ту систему безопасности, которая на протяжении годов сформировалась в Грузии, и которая дает нам возможность сохранить мир", – заявил Папуашвили.
На этой должности Мдинарадзе заменил Анри Оханашвили, который ушел с поста главы СГБ 23 августа и стал советником премьер-министра Грузии по вопросам безопасности. Оханашвили возглавлял СГБ с 4 апреля 2025 года.
Служба госбезопасности, основанная в 2015 году, представляет собой систему специализированных учреждений исполнительной власти, напрямую подчиненных правительству Грузии, которые в пределах своей компетенции обеспечивают государственную безопасность.
Направлениями деятельности Службы являются: защита конституционного строя, суверенитета, территориальной целостности и военного потенциала Грузии от противоправных действий иностранных спецслужб и отдельных лиц, обеспечение экономической безопасности страны, борьба с транснациональной организованной преступностью и международной преступностью, угрожающей государственной безопасности, меры по предупреждению, выявление и пресечение коррупции.
Кто такой Мамука Мдинарадзе
Мдинарадзе – один из главных спикеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и лидер парламентского большинства.
Юрист по образованию, Мдинарадзе начал свою карьеру в полиции и работал следователем в одном из районов Тбилиси.
После он получил лицензию адвоката, и с 2007 по 2014 год был управляющим партнером и адвокатом "Тбилисского юридического центра", а вскоре основал свою компанию – "Мдинарадзе и партнеры".
В 2016 году он стал депутатом парламента Грузии и с тех пор занимается политической деятельностью.