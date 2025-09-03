https://sputnik-georgia.ru/20250903/sluzhbu-gosbezopasnosti-gruzii-vozglavil-mamuka-mdinaradze-294763143.html

Службу госбезопасности Грузии возглавил Мамука Мдинарадзе

На должности главы СГБ Мамука Мдинарадзе заменил Анри Оханашвили, который ушел в отставку 23 августа и стал советником премьер-министра Грузии по вопросам... 03.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Депутаты парламента Грузии большинством голосов поддержали кандидатуру Мамуки Мдинарадзе на пост главы Службы государственной безопасности Грузии. За кандидатуру проголосовали единогласно 85 парламентариев.До голосования на пленарном заседании Мдинарадзе заслушали на заседании парламентского комитета по обороне и безопасности. Заседание прошло в закрытом режиме, как пояснил глава комитета Алеко Табатадзе, "по соображениям безопасности, что соответствует регламенту". По его словам, деятельность Мдинарадзе на данной должности будет успешной благодаря его профессионализму и опыту. Первым с избранием на должности нового главу СГБ поздравил председатель парламента Шалва Папуашвили и пожелал удачи в дальнейшей деятельности."Хочу поблагодарить его за проделанную деятельность в парламенте трех созывов. И друзья, и враги хорошо знают, какую роль Мамука Мдинарадзе играл в парламенте Грузии. И во благо наших друзей, и назло врагам нашей страны уверен, что Мамука Мдинарадзе будет выдающимся руководителем СГБ и еще больше усилит ту систему безопасности, которая на протяжении годов сформировалась в Грузии, и которая дает нам возможность сохранить мир", – заявил Папуашвили.На этой должности Мдинарадзе заменил Анри Оханашвили, который ушел с поста главы СГБ 23 августа и стал советником премьер-министра Грузии по вопросам безопасности. Оханашвили возглавлял СГБ с 4 апреля 2025 года. Направлениями деятельности Службы являются: защита конституционного строя, суверенитета, территориальной целостности и военного потенциала Грузии от противоправных действий иностранных спецслужб и отдельных лиц, обеспечение экономической безопасности страны, борьба с транснациональной организованной преступностью и международной преступностью, угрожающей государственной безопасности, меры по предупреждению, выявление и пресечение коррупции. Кто такой Мамука Мдинарадзе Мдинарадзе – один из главных спикеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и лидер парламентского большинства. Юрист по образованию, Мдинарадзе начал свою карьеру в полиции и работал следователем в одном из районов Тбилиси. После он получил лицензию адвоката, и с 2007 по 2014 год был управляющим партнером и адвокатом "Тбилисского юридического центра", а вскоре основал свою компанию – "Мдинарадзе и партнеры". В 2016 году он стал депутатом парламента Грузии и с тех пор занимается политической деятельностью. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

