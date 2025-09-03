"Свет в конце тоннеля": Путин об украинском урегулировании

https://sputnik-georgia.ru/20250903/svet-v-kontse-tonnelya-putin-ob-ukrainskom-uregulirovanii-294776649.html
03.09.2025
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Есть свет в конце тоннеля — так высказался по украинскому урегулированию президент России Владимир Путин.Российский лидер отметил, что в Москве видят настроение действующей американской администрации под руководством президента Дональда Трампа и отмечают не просто призывы, но искреннее желание найти решение этой ситуации.Путин также заявил, что никогда не исключал возможность встречи с Владимиром Зеленским. "Если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву, такая встреча состоится", – сказал он.При этом российский лидер обратил внимание на то, что встреча с Зеленским в его нынешнем статусе – это "путь в никуда", поскольку его полномочия как президента Украины истекли."В случае невозможности мирно решить украинский вопрос, России придется решать поставленные задачи вооруженным путем", - подчеркнул российский президент.Кроме того, президент уверен, что вопросы по территориям могут решаться на Украине в ходе референдума, но для его проведения нужно отменить военное положение.Встреча президентов России и США состоялась 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска, США). Беседа в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут. Кремль назвал беседу глав государств на Аляске "нужной, своевременной и конструктивной", но не раскрыл все детали беседы президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Есть свет в конце тоннеля — так высказался по украинскому урегулированию президент России Владимир Путин.
Российский лидер отметил, что в Москве видят настроение действующей американской администрации под руководством президента Дональда Трампа и отмечают не просто призывы, но искреннее желание найти решение этой ситуации.
"Мне кажется, есть определенный свет в конце тоннеля. Посмотрим, как будет складываться ситуация", – сказал Путин на пресс-конференции в Пекине по итогам своего четырехдневного пребывания в КНР.
Путин также заявил, что никогда не исключал возможность встречи с Владимиром Зеленским. "Если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву, такая встреча состоится", – сказал он.
При этом российский лидер обратил внимание на то, что встреча с Зеленским в его нынешнем статусе – это "путь в никуда", поскольку его полномочия как президента Украины истекли.
Также российский лидер констатировал, что вооруженные силы Украины в настоящее время неспособны к наступлению по каким-либо направлениям в зоне СВО. И добавил, что Украина сейчас пытается затыкать дыры на линии соприкосновения, перебрасывая свои силы с одной позиции на другую, однако российским вооруженным силам ни в коем случае нельзя расслабляться.
"В случае невозможности мирно решить украинский вопрос, России придется решать поставленные задачи вооруженным путем", - подчеркнул российский президент.
Кроме того, президент уверен, что вопросы по территориям могут решаться на Украине в ходе референдума, но для его проведения нужно отменить военное положение.
"Они (украинские власти – Sputnik) должны прежде всего провести референдум. В соответствии с конституцией Украины вопросы по территориям, любые, решаются только на референдуме, насколько я помню", – сказал Путин в Пекине.
Встреча президентов России и США состоялась 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска, США). Беседа в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.
Кремль назвал беседу глав государств на Аляске "нужной, своевременной и конструктивной", но не раскрыл все детали беседы президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.