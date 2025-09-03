https://sputnik-georgia.ru/20250903/svet-v-kontse-tonnelya-putin-ob-ukrainskom-uregulirovanii-294776649.html

"Свет в конце тоннеля": Путин об украинском урегулировании

"Свет в конце тоннеля": Путин об украинском урегулировании

Sputnik Грузия

Путин также заявил, что никогда не исключал возможность встречи с Владимиром Зеленским 03.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-03T19:20+0400

2025-09-03T19:20+0400

2025-09-03T19:20+0400

обострение ситуации вокруг украины

владимир путин

владимир зеленский

дональд трамп

москва

новости

в мире

сша

украина

россия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/02/294753481_0:159:2843:1758_1920x0_80_0_0_746621e53b330b4249ed1abcb2e6f64a.jpg

ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Есть свет в конце тоннеля — так высказался по украинскому урегулированию президент России Владимир Путин.Российский лидер отметил, что в Москве видят настроение действующей американской администрации под руководством президента Дональда Трампа и отмечают не просто призывы, но искреннее желание найти решение этой ситуации.Путин также заявил, что никогда не исключал возможность встречи с Владимиром Зеленским. "Если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву, такая встреча состоится", – сказал он.При этом российский лидер обратил внимание на то, что встреча с Зеленским в его нынешнем статусе – это "путь в никуда", поскольку его полномочия как президента Украины истекли."В случае невозможности мирно решить украинский вопрос, России придется решать поставленные задачи вооруженным путем", - подчеркнул российский президент.Кроме того, президент уверен, что вопросы по территориям могут решаться на Украине в ходе референдума, но для его проведения нужно отменить военное положение.Встреча президентов России и США состоялась 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска, США). Беседа в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут. Кремль назвал беседу глав государств на Аляске "нужной, своевременной и конструктивной", но не раскрыл все детали беседы президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

москва

сша

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

обострение ситуации вокруг украины, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, москва, новости, в мире, сша, украина, россия