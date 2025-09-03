https://sputnik-georgia.ru/20250903/transfer-mikautadze-v-vilyarreal-stal-samym-dorogim-v-istorii-ispanskogo-kluba-294761490.html

Трансфер Микаутадзе в "Вильярреал" стал самым дорогим в истории испанского клуба

Трансфер Микаутадзе в "Вильярреал" стал самым дорогим в истории испанского клуба

Sputnik Грузия

Георгий Микаутадзе вошел в шестерку лучших бомбардиров Евро-2024, забив три гола в четырех матчах 03.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-03T17:17+0400

2025-09-03T17:17+0400

2025-09-03T17:17+0400

спорт

грузия

новости

георгий микаутадзе

тбилиси

франция

уефа

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/03/294761327_0:267:760:695_1920x0_80_0_0_2f016506a72b2534cb16c00697f6d161.jpg

ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Трансфер 24-летнего форварда сборной Грузии Георгия Микаутадзе из французского "Лиона" в "Вильярреал" стал самым дорогим в истории испанского клуба, сообщили в Eagle Football Group. Компания Eagle Football Group, управляющая французским клубом "Лион" (Lyon), раскрыла подробности сделки. "Вильярреал" заплатил за Микаутадзе 36 миллионов евро, включая 5 миллионов евро бонусами. Дополнительно "Лион" получит 10% от следующего трансфера футболиста. По данным авторитетного немецкого портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 22 миллиона евро. "Вильярреал" в этом сезоне сыграет в Лиге чемпионов, а ранее клуб выигрывал Лигу Европы (2020/21) и дважды Кубок Интертото (2003, 2004). Летом 2025 года у "Лиона" возникли серьезные проблемы. Национальная дирекция контроля и управления сообщила о переводе клуба, занявшего шестое место в чемпионате Франции, в Лигу 2. Решение было принято после анализа финансового состояния команды. Однако позже апелляция руководства клуба была удовлетворена, и "Лион" остался в Лиге 1. Он также подписал соглашение с органом УЕФА, отвечающим за финансовый контроль клубов. Микаутадзе выступал за "Лион" с лета 2024 года. До этого нападающий играл за французский "Мец". Он вошел в шестерку лучших бомбардиров Евро-2024, забив три гола в четырех матчах. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

франция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, георгий микаутадзе, тбилиси, франция, уефа