Тренер баскетбольной сборной Грузии: нас ждет настоящая война с Боснией и Герцеговиной

Тренер баскетбольной сборной Грузии: нас ждет настоящая война с Боснией и Герцеговиной

Sputnik Грузия

В случае поражения от сборной Боснии и Герцеговины команда Грузии все равно сохранит шанс выйти из группы 03.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Сборную Грузии ждет настоящая баскетбольная война в матче с командой Боснии и Герцеговины на Евробаскете-2025, рассказал главный тренер грузин Александр Джикич журналистам. Сборная Грузии накануне обыграла команду Кипра 93:61, сделав еще один шаг к плей-офф Евробаскета. После четырех матчей в группе С лидирует Греция, у которой 7 очков, а Грузия на 4-м месте с 6-ю. Из группы в плей-офф пройдут четыре лучшие сборные из шести. "Боснийцы выложатся по полной, и мы тоже постараемся изо всех сил. Ожидаем очень тяжелую игру. Это будет баскетбольная война", - сказал Джикич. Главный тренер грузинской сборной похвалил киприотов за решимость и борьбу до финального свистка. "У Кипра боевая команда. Независимо от счета, они борются с первой до последней минуты. Это заслуживает большого уважения", - добавил Джикич. Он также отметил хорошую реализацию трехочковых у своих подопечных, что помогло команде выиграть у Кипра без особого волнения. В случае поражения от сборной Боснии и Герцеговины команда Грузии все равно сохранит шанс выйти из группы. Для этого Греции необходимо обыграть Испанию. В таком случае обе сборные — Грузия и Испания — завершат групповой этап с двумя победами, однако благодаря выигранной очной встрече именно грузинская команда займет четвертое место. Тогда Евробаскет покинут Испания и Кипр.Матч Грузия-Босния и Герцеговина начнется 4 сентября в 16:00 по местному времени. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

