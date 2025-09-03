https://sputnik-georgia.ru/20250903/v-gruzii-molodezh-smozhet-poluchit-kartu-s-dostupom-k-skidkam-v-evrope-294752470.html

В Грузии молодежь сможет получить карту с доступом к скидкам в Европе

В Грузии молодежь сможет получить карту с доступом к скидкам в Европе

03.09.2025

ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Грузинская молодежь сможет воспользоваться Европейской молодежной картой (European Youth Card) с доступом к 25 тысячам скидок в 40 странах Европы уже с осени текущего года, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на презентации инициативы в Ботаническом саду. Мэрия Тбилиси стала эксклюзивным лицензиатом Европейской молодежной карты в Грузии. Цель программы – расширить доступ грузинской молодежи к услугам мобильности, размещения, образования, спорта, культуры и развлечений. Программа рассчитана на граждан Грузии в возрасте от 18 до 30 лет. По его словам, помимо скидок, программа будет проводить образовательные и просветительские мероприятия для молодежи и откроет двери ко многим европейским возможностям, таким как европейские проекты, розыгрыши, онлайн-активности и т. д. Каладзе подписал меморандум о взаимопонимании с генеральным директором Банка Грузии Арчилом Гачечиладзе, чтобы сделать программу доступной не только в Тбилиси, но и по всей стране. На презентации нового предложения выступил и глава городской службы по делам культуры, образования, спорта и молодежи Ираклий Гвилава. Ассоциация тесно сотрудничает с Европейским союзом и Советом Европы. У нее есть партнеры во всех 40 странах, которые занимаются эксклюзивным распространением и управлением картой. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

