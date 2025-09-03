Грузия
В Грузии молодежь сможет получить карту с доступом к скидкам в Европе
В Грузии молодежь сможет получить карту с доступом к скидкам в Европе
Программа рассчитана на граждан Грузии в возрасте от 18 до 30 лет 03.09.2025, Sputnik Грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/18/252411886_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_f39900ad5e43f13b312b5b371de64097.jpg
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Грузинская молодежь сможет воспользоваться Европейской молодежной картой (European Youth Card) с доступом к 25 тысячам скидок в 40 странах Европы уже с осени текущего года, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на презентации инициативы в Ботаническом саду. Мэрия Тбилиси стала эксклюзивным лицензиатом Европейской молодежной карты в Грузии. Цель программы – расширить доступ грузинской молодежи к услугам мобильности, размещения, образования, спорта, культуры и развлечений. Программа рассчитана на граждан Грузии в возрасте от 18 до 30 лет. По его словам, помимо скидок, программа будет проводить образовательные и просветительские мероприятия для молодежи и откроет двери ко многим европейским возможностям, таким как европейские проекты, розыгрыши, онлайн-активности и т. д. Каладзе подписал меморандум о взаимопонимании с генеральным директором Банка Грузии Арчилом Гачечиладзе, чтобы сделать программу доступной не только в Тбилиси, но и по всей стране. На презентации нового предложения выступил и глава городской службы по делам культуры, образования, спорта и молодежи Ираклий Гвилава. Ассоциация тесно сотрудничает с Европейским союзом и Советом Европы. У нее есть партнеры во всех 40 странах, которые занимаются эксклюзивным распространением и управлением картой. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
В Грузии молодежь сможет получить карту с доступом к скидкам в Европе

11:58 03.09.2025
© AFP 2024 / ALBERTO PIZZOLI
Пандемия коронавируса - Италия - Sputnik Грузия, 1920, 03.09.2025
© AFP 2024 / ALBERTO PIZZOLI
Программа рассчитана на граждан Грузии в возрасте от 18 до 30 лет
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Грузинская молодежь сможет воспользоваться Европейской молодежной картой (European Youth Card) с доступом к 25 тысячам скидок в 40 странах Европы уже с осени текущего года, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на презентации инициативы в Ботаническом саду.
Мэрия Тбилиси стала эксклюзивным лицензиатом Европейской молодежной карты в Грузии. Цель программы – расширить доступ грузинской молодежи к услугам мобильности, размещения, образования, спорта, культуры и развлечений. Программа рассчитана на граждан Грузии в возрасте от 18 до 30 лет.

"С момента выдачи карты грузинская молодежь будет получать те же скидки, что и пользователи молодежных карт в других странах. Для программы уже созданы соответствующий веб-сайт и мобильное приложение, где размещена подробная информация о местных и международных скидках и способах их получения", – сказал Каладзе.

По его словам, помимо скидок, программа будет проводить образовательные и просветительские мероприятия для молодежи и откроет двери ко многим европейским возможностям, таким как европейские проекты, розыгрыши, онлайн-активности и т. д.
Каладзе подписал меморандум о взаимопонимании с генеральным директором Банка Грузии Арчилом Гачечиладзе, чтобы сделать программу доступной не только в Тбилиси, но и по всей стране.

"Благодаря сотрудничеству муниципалитета и Банка Грузии европейские возможности будут объединены с банковскими услугами в едином цифровом пространстве, прямо в мобильном банке", – отметил Каладзе.

На презентации нового предложения выступил и глава городской службы по делам культуры, образования, спорта и молодежи Ираклий Гвилава.
По его словам, Европейская молодежная карта действует с 1986 года и управляется Европейской ассоциацией молодежных карт – некоммерческой международной организацией со штаб-квартирой в Брюсселе.
Ассоциация тесно сотрудничает с Европейским союзом и Советом Европы. У нее есть партнеры во всех 40 странах, которые занимаются эксклюзивным распространением и управлением картой.
