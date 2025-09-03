https://sputnik-georgia.ru/20250903/v-gruzii-prodolzhayut-shtrafovat-predprinimateley-za-narushenie-prav-potrebiteley-294743683.html

В Грузии продолжают штрафовать предпринимателей за нарушение прав потребителей

03.09.2025, Sputnik Грузия

За неисполнение возложенного Агентством обязательства были оштрафованы 9 торговцев

ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Национальное агентство конкуренции и защиты прав потребителей оштрафовало 49 торговцев на сумму в размере 105 тысяч лари за нарушение прав потребителей за восемь месяцев 2025 года, говорится в сообщении ведомства. Новый закон "О защите прав потребителей" вступил в силу с 1 июня 2022 года, и он направлен на регулирование вопросов, связанных с покупкой или возвратом товара. Речь идет о фактах нарушения закона Грузии "О защите прав потребителей", на основании которых в соответствии с решениями Агентства торговцы были обязаны привести свою торговую политику в соответствии с требованиями соответствующих статей закона. В рамках проверок было установлено, что принятые агентством решения не были исполнены предпринимателями. Кроме того, наложение штрафа не освобождает торговцев от обязанности исполнять решение агентства. В случае подтверждения факта нарушения, неисполнения решения агентства в установленный срок или ненадлежащего исполнения, на предпринимателя налагается штраф, размер которого не может превышать 2% от его годового оборота за предыдущий финансовый год. При этом сумма штрафа не должна быть меньше 600 лари. Повторное нарушение торговцем права потребителя в течение 12 месяцев влечет удвоение наложенного штрафа. Как жаловаться В случае нарушения прав потребителей в Грузии необходимо заполнить специальную форму заявления и отправить ее на адрес электронной почты: consumer@gcca.gov.ge. Для получения более подробной информации можно позвонить по телефону горячей линии – 15 20. Звонки доступны для грузинских операторов связи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

