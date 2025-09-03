В Грузии продолжают штрафовать предпринимателей за нарушение прав потребителей

https://sputnik-georgia.ru/20250903/v-gruzii-prodolzhayut-shtrafovat-predprinimateley-za-narushenie-prav-potrebiteley-294743683.html
03.09.2025
Новости
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Национальное агентство конкуренции и защиты прав потребителей оштрафовало 49 торговцев на сумму в размере 105 тысяч лари за нарушение прав потребителей за восемь месяцев 2025 года, говорится в сообщении ведомства.
Новый закон "О защите прав потребителей" вступил в силу с 1 июня 2022 года, и он направлен на регулирование вопросов, связанных с покупкой или возвратом товара.
В январе-августе текущего года за неисполнение возложенного Агентством обязательства были оштрафованы 9 торговцев на сумму в размере 71,3 тысячи лари.
Речь идет о фактах нарушения закона Грузии "О защите прав потребителей", на основании которых в соответствии с решениями Агентства торговцы были обязаны привести свою торговую политику в соответствии с требованиями соответствующих статей закона.
В рамках проверок было установлено, что принятые агентством решения не были исполнены предпринимателями.
Кроме того, наложение штрафа не освобождает торговцев от обязанности исполнять решение агентства.
Также агентство начинает процедуру штрафования только после того, как компания, подтвердив факт нарушения, не исполнит свои обязательства по защите прав потребителей.
В случае подтверждения факта нарушения, неисполнения решения агентства в установленный срок или ненадлежащего исполнения, на предпринимателя налагается штраф, размер которого не может превышать 2% от его годового оборота за предыдущий финансовый год. При этом сумма штрафа не должна быть меньше 600 лари.
Повторное нарушение торговцем права потребителя в течение 12 месяцев влечет удвоение наложенного штрафа.
В случае нарушения прав потребителей в Грузии необходимо заполнить специальную форму заявления и отправить ее на адрес электронной почты: consumer@gcca.gov.ge.
Для получения более подробной информации можно позвонить по телефону горячей линии – 15 20. Звонки доступны для грузинских операторов связи.