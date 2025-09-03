Юбилейный экономический форум начал работу во Владивостоке

https://sputnik-georgia.ru/20250903/yubileynyy-ekonomicheskiy-forum-nachal-rabotu-vo-vladivostoke-294789993.html

03.09.2025

ТБИЛИСИ, 3 сен – Sputnik. Десятый Восточный экономический форум (ВЭФ) начал свою работу во Владивостоке в среду 3 сентября.Первый день работы форума начался с пленарной сессии, на которой обсудили уроки Великой Отечественной войны и в целом Второй мировой. В том числе речь шла о сотрудничестве СССР и Китая в борьбе с фашизмом, о послевоенных судебных процессах над нацистами. В сессии участвовали представители России, Монголии, Вьетнама и Китая.Также эксперты из разных государств на других сессиях обсуждали развитие креативных индустрий, современное искусство, продвижение русского языка в Азиатско-Тихоокеанском регионе и другие гуманитарные темы.В программе запланированы мероприятия, темами которых будут военные операции на Тихоокеанском театре Второй мировой, использование искусственного интеллекта, будущее литературы в цифровом мире, потенциал событийной индустрии Дальнего Востока. Кроме того, предусмотрены и показы художественных кинолент. Форум продолжится до 6 сентября включительно.Первый Восточный экономический форум состоялся 3-5 сентября 2015 года. Он был учрежден по указу президента России Владимира Путина. Основой организатор – фонд Росконгресс.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

