https://sputnik-georgia.ru/20250904/bespretsedentnoe-kolichestvo-metadona-izyato-u-zhitelya-tbilisi-294792811.html
Беспрецедентное количество метадона изъято у жителя Тбилиси
Беспрецедентное количество метадона изъято у жителя Тбилиси
Sputnik Грузия
Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное тюремное заключение 04.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-04T19:38+0400
2025-09-04T19:38+0400
2025-09-04T19:38+0400
происшествия
грузия
новости
тбилиси
мвд грузии
наркопреступления в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24873/94/248739493_0:183:2989:1864_1920x0_80_0_0_c158f4ff9066771e2804171fdfefda8b.jpg
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Полиция Тбилиси изъяла беспрецедентное количество метадона (34 512 таблеток) у 58-летнего жителя района Поничала, заявил замминистра внутренних дел Александр Дарахвелидзе на брифинге. Это самое большое количество метадона, когда-либо изъятого полицией Грузии На основании полученной оперативной информации, сотрудники правоохранительных органов провели обыск в доме ранее судимого за преступления, связанные с наркотиками, жителя Поничала. В результате обыска из специально оборудованных тайников был изъят не только метадон, а также до 2 литров жидкости, содержащей героин, морфин и кодеин. Расследование дела ведется по статье "Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в особо крупном размере". Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное тюремное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24873/94/248739493_130:0:2859:2047_1920x0_80_0_0_945ddc4d85010fc7c32f7a622534deb2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, тбилиси, мвд грузии, наркопреступления в грузии
происшествия, грузия, новости, тбилиси, мвд грузии, наркопреступления в грузии
Беспрецедентное количество метадона изъято у жителя Тбилиси
Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное тюремное заключение
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Полиция Тбилиси изъяла беспрецедентное количество метадона (34 512 таблеток) у 58-летнего жителя района Поничала, заявил замминистра внутренних дел Александр Дарахвелидзе на брифинге.
Это самое большое количество метадона, когда-либо изъятого полицией Грузии
На основании полученной оперативной информации, сотрудники правоохранительных органов провели обыск в доме ранее судимого за преступления, связанные с наркотиками, жителя Поничала.
В результате обыска из специально оборудованных тайников был изъят не только метадон, а также до 2 литров жидкости, содержащей героин, морфин и кодеин.
Расследование дела ведется по статье "Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в особо крупном размере".
Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное тюремное заключение.