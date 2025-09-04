https://sputnik-georgia.ru/20250904/bespretsedentnoe-kolichestvo-metadona-izyato-u-zhitelya-tbilisi-294792811.html

Беспрецедентное количество метадона изъято у жителя Тбилиси

Беспрецедентное количество метадона изъято у жителя Тбилиси

Sputnik Грузия

Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное тюремное заключение 04.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-04T19:38+0400

2025-09-04T19:38+0400

2025-09-04T19:38+0400

происшествия

грузия

новости

тбилиси

мвд грузии

наркопреступления в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24873/94/248739493_0:183:2989:1864_1920x0_80_0_0_c158f4ff9066771e2804171fdfefda8b.jpg

ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Полиция Тбилиси изъяла беспрецедентное количество метадона (34 512 таблеток) у 58-летнего жителя района Поничала, заявил замминистра внутренних дел Александр Дарахвелидзе на брифинге. Это самое большое количество метадона, когда-либо изъятого полицией Грузии На основании полученной оперативной информации, сотрудники правоохранительных органов провели обыск в доме ранее судимого за преступления, связанные с наркотиками, жителя Поничала. В результате обыска из специально оборудованных тайников был изъят не только метадон, а также до 2 литров жидкости, содержащей героин, морфин и кодеин. Расследование дела ведется по статье "Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в особо крупном размере". Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное тюремное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, тбилиси, мвд грузии, наркопреступления в грузии