Четвертый президент Грузии: чем Маргвелашвили запомнился жителям страны?

Георгий Маргвелашвили занимал пост президента Грузии в 2013-2018 годах. Он стал первым президентом в истории страны, который перешел в оппозицию к правящей...
17:18 04.09.2025 (обновлено: 17:40 04.09.2025)
Георгий Маргвелашвили занимал пост президента Грузии в 2013-2018 годах. Он стал первым президентом в истории страны, который перешел в оппозицию к правящей партии – к власти он пришел как кандидат от "Грузинской мечты"
Впоследствии, так как у него не было реальных полномочий, его прозвали "президент-вето". Единственным рычагом давления у него оставалась только возможность наложить вето на инициативы "Грузинской мечты".
Как позже рассказал Маргвелашвили, он знал, что вето будут преодолены, но так он показывал свою позицию. Противостояние возникло и из-за президентского дворца, который построил Саакашвили в Тбилиси.
Маргвелашвили хотел продолжить работать в нем, однако правящая партия была категорически против.