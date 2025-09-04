https://sputnik-georgia.ru/20250904/chetvertyy-prezident-gruzii-chem-margvelashvili-zapomnilsya-zhitelyam-strany-294792304.html

Четвертый президент Грузии: чем Маргвелашвили запомнился жителям страны?

Георгий Маргвелашвили занимал пост президента Грузии в 2013-2018 годах. Он стал первым президентом в истории страны, который перешел в оппозицию к правящей...

георгий маргвелашвили

Впоследствии, так как у него не было реальных полномочий, его прозвали "президент-вето". Единственным рычагом давления у него оставалась только возможность наложить вето на инициативы "Грузинской мечты".Как позже рассказал Маргвелашвили, он знал, что вето будут преодолены, но так он показывал свою позицию. Противостояние возникло и из-за президентского дворца, который построил Саакашвили в Тбилиси.Маргвелашвили хотел продолжить работать в нем, однако правящая партия была категорически против.

