Дороги у стадиона "Динамо" в Тбилиси перекроют из-за футбола

Дороги у стадиона "Динамо" в Тбилиси перекроют из-за футбола

Ограничения на движение в центре Тбилиси будут действовать два дня во время матчей сборной Грузии по футболу с Турцией и Болгарией

ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Движение транспорта на территории, прилегающей к стадиону "Динамо Арена", будет частично и поэтапно ограничено 4 и 7 сентября в связи с играми сборной Грузии по футболу. Отборочные матчи чемпионата мира по футболу между сборными Грузии и Турции/ Грузии и Болгарии состоятся 4 и 7 сентября. Матч с Турцией начнется в 20:00, а с Болгарией – в 16:00. Ограничение будет действовать с 10:00 до 00:00 оба дня. В это время движение будет запрещено по улицам Георгия Цабадзе, Дмитрия Кипиани и Метревели, а также по проспекту Акакия Церетели. Движение будет возможно по улицам Тевдоре Мгвдели, Абастумани, Михаила Цинамдзгвришвили, проспекту Тамар Мепе, а также по улицам Арчила Курдиани и Мурмана Лебанидзе. В период действия ограничений автобусы № 384, 386, 311, 320, 315, 327, 306, 308 и 381 будут курсировать с проспекта Церетели в направлении улицы Кутаисской, после чего продолжат свой путь через мост Вахушти Багратиони, площадь Саакадзе, проспект Константина Гамсахурдия, улицу Миротадзе, проспект Пекина и снова через проспект Константина Гамсахурдия до площади Героев. От площади Героев автобусы № 320, 327, 386, 381, 315 и 384 будут перевозить пассажиров по установленному маршруту через проспект Тамар Мепе, а автобусы №306, 308 и 311 будут курсировать через Варазисхеви по действующей схеме. Расписание матчей сборной Грузии: 4 сентября – Грузия-Турция, 7 сентября – Грузия-Болгария, 11 октября – Испания-Грузия, 14 октября – Турция-Грузия, 15 ноября – Грузия-Испания, 18 ноября – Болгария-Грузия. Матчи финальной стадии чемпионата мира пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года в 16 городах США, Мексики и Канады. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

