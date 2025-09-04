https://sputnik-georgia.ru/20250904/dvoe-grazhdan-turtsii-zaderzhany-v-adzharii-za-khranenie-oruzhiya-i-boepripasov-294785072.html

Двое граждан Турции задержаны в Аджарии за хранение оружия и боеприпасов

Двое граждан Турции задержаны в Аджарии за хранение оружия и боеприпасов

04.09.2025

ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Двое граждан Турции задержаны в Аджарии за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов в составе группы, сообщили в МВД Грузии. Следствие установило, что задержанные приобрели оружие и патроны, которые хранили в Батуми – на месте временного проживания одного из мужчин. Во время обыска дома правоохранители изъяли огнестрельное оружие, обоймы и 135 патронов.За совершенное преступления им грозит до 11 лет тюрьмы. Задержанным 56 и 59 лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

