https://sputnik-georgia.ru/20250904/futbolnyy-match-gruziya-turtsiya-sanol-rasskazal-o-gotovnosti-svoikh-igrokov-294776101.html
Футбольный матч Грузия-Турция: Саньоль рассказал о готовности своих игроков
Футбольный матч Грузия-Турция: Саньоль рассказал о готовности своих игроков
Sputnik Грузия
Сборная Грузии 4 сентября примет сборную Турции, а 7 сентября – сборную Болгарии 04.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-04T11:00+0400
2025-09-04T11:00+0400
2025-09-04T11:00+0400
футбол
спорт
грузия
новости
тбилиси
болгария
турция
вилли саньоль
отар китеишвили
гурам кашия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/07/282039717_57:215:1382:960_1920x0_80_0_0_cfce4fb78dd467c150ce220bc7e2fca9.jpg
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Все футболисты сборной Грузии, несмотря на недостаточное количество совместных тренировок, готовы к предстоящему матчу отборочного этапа чемпионата мира против команды Турции, заявил главный тренер сборной Вилли Саньоль. Сборная Грузии 4 сентября примет сборную Турции, а 7 сентября – сборную Болгарии. Оба матча пройдут на "Динамо-Арене". Подготовку к играм футболисты начали 1 сентября. По его словам, небольшие проблемы со здоровьем были у лидера команды Хвичи Кварацхелия. Но он уже в порядке, и тренер ожидает от футболиста хорошей игры. "Что мы будем делать в отсутствие Китеишвили и Чакветадзе? Очень грустно терять двух таких важных игроков, хотя мы провели продуктивные тренировки и настроены оптимистично", – отметил Саньоль. По словам капитана команды Гурама Кашия, футболисты учли ошибки, допущенные в матче с Турцией на чемпионате Европы 2024 года, и покажут другую игру. Тренер сборной Грузии вызвал на замену травмированному Отару Китеишвили игрока молодежной сборной Грузии Георгия Квернадзе. Для Квернадзе это дебютный вызов в первую команду. О травме Георгия Чакветадзе было известно еще с середины августа. В рядах сборной Грузии еще два дебютанта – это футболист французского "Меца" Георгий Абуашвили и полузащитник португальского "Эшторила" Нодар Ломинадзе.Расписание матчей сборной Грузии: Матчи финальной стадии чемпионата мира пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года в 16 городах США, Мексики и Канады. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
болгария
турция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/07/282039717_116:91:1274:960_1920x0_80_0_0_0f163430eed9d6e77a36fea1cfe05fb7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
футбол, спорт, грузия, новости, тбилиси, болгария, турция, вилли саньоль, отар китеишвили, гурам кашия
футбол, спорт, грузия, новости, тбилиси, болгария, турция, вилли саньоль, отар китеишвили, гурам кашия
Футбольный матч Грузия-Турция: Саньоль рассказал о готовности своих игроков
Сборная Грузии 4 сентября примет сборную Турции, а 7 сентября – сборную Болгарии
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Все футболисты сборной Грузии, несмотря на недостаточное количество совместных тренировок, готовы к предстоящему матчу отборочного этапа чемпионата мира против команды Турции, заявил главный тренер сборной Вилли Саньоль.
Сборная Грузии 4 сентября примет сборную Турции, а 7 сентября – сборную Болгарии. Оба матча пройдут на "Динамо-Арене". Подготовку к играм футболисты начали 1 сентября.
"Мы провели всего две тренировки, и, конечно, этого недостаточно для подготовки к такому важному матчу... Подготовка к сентябрю всегда проблематична, но я думаю, что все футболисты готовы к матчу", – сказал Саньоль на предматчевой пресс-конференции.
По его словам, небольшие проблемы со здоровьем были у лидера команды Хвичи Кварацхелия. Но он уже в порядке, и тренер ожидает от футболиста хорошей игры.
"Что мы будем делать в отсутствие Китеишвили и Чакветадзе? Очень грустно терять двух таких важных игроков, хотя мы провели продуктивные тренировки и настроены оптимистично", – отметил Саньоль.
По словам капитана команды Гурама Кашия, футболисты учли ошибки, допущенные в матче с Турцией на чемпионате Европы 2024 года, и покажут другую игру.
"Я помню игру с Турцией на чемпионате Европы, где мы пропустили три гола. Теперь мы гораздо более опытная команда, играем дома и постараемся набрать очки", – сказал Кашия.
Тренер сборной Грузии вызвал на замену травмированному Отару Китеишвили игрока молодежной сборной Грузии Георгия Квернадзе. Для Квернадзе это дебютный вызов в первую команду. О травме Георгия Чакветадзе было известно еще с середины августа.
В рядах сборной Грузии еще два дебютанта – это футболист французского "Меца" Георгий Абуашвили и полузащитник португальского "Эшторила" Нодар Ломинадзе.
Расписание матчей сборной Грузии:
4 сентября, Грузия-Турция,
7 сентября, Грузия-Болгария,
11 октября, Испания-Грузия,
14 октября, Турция-Грузия,
15 ноября, Грузия-Испания,
18 ноября, Болгария-Грузия.
Матчи финальной стадии чемпионата мира пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года в 16 городах США, Мексики и Канады.