Футбольный матч Грузия-Турция: Саньоль рассказал о готовности своих игроков

Футбольный матч Грузия-Турция: Саньоль рассказал о готовности своих игроков

Sputnik Грузия

Сборная Грузии 4 сентября примет сборную Турции, а 7 сентября – сборную Болгарии 04.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Все футболисты сборной Грузии, несмотря на недостаточное количество совместных тренировок, готовы к предстоящему матчу отборочного этапа чемпионата мира против команды Турции, заявил главный тренер сборной Вилли Саньоль. Сборная Грузии 4 сентября примет сборную Турции, а 7 сентября – сборную Болгарии. Оба матча пройдут на "Динамо-Арене". Подготовку к играм футболисты начали 1 сентября. По его словам, небольшие проблемы со здоровьем были у лидера команды Хвичи Кварацхелия. Но он уже в порядке, и тренер ожидает от футболиста хорошей игры. "Что мы будем делать в отсутствие Китеишвили и Чакветадзе? Очень грустно терять двух таких важных игроков, хотя мы провели продуктивные тренировки и настроены оптимистично", – отметил Саньоль. По словам капитана команды Гурама Кашия, футболисты учли ошибки, допущенные в матче с Турцией на чемпионате Европы 2024 года, и покажут другую игру. Тренер сборной Грузии вызвал на замену травмированному Отару Китеишвили игрока молодежной сборной Грузии Георгия Квернадзе. Для Квернадзе это дебютный вызов в первую команду. О травме Георгия Чакветадзе было известно еще с середины августа. В рядах сборной Грузии еще два дебютанта – это футболист французского "Меца" Георгий Абуашвили и полузащитник португальского "Эшторила" Нодар Ломинадзе.Расписание матчей сборной Грузии: Матчи финальной стадии чемпионата мира пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года в 16 городах США, Мексики и Канады. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

