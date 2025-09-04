https://sputnik-georgia.ru/20250904/globalnyy-sboy--google-ne-dostupen-v-gruzii-i-esche-neskolkikh-stranakh-294786854.html
Глобальный сбой – Google недоступен в Грузии и еще нескольких странах
Глобальный сбой – Google недоступен в Грузии и еще нескольких странах
Sputnik Грузия
Пользователи испытывают проблемы с доступом к крупнейшим медиа- и социальным платформам, при этом причина сбоя не озвучена 04.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-04T12:16+0400
2025-09-04T12:16+0400
2025-09-04T12:25+0400
общество
грузия
новости
google
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23006/54/230065465_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_39c3f96a36c65160e0cf89732a289772.jpg
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Сервисы Google перестали работать в нескольких странах, в том числе в Грузии, Турции, Хорватии, Сербии, Греции, Румынии и Болгарии.Недоступны крупнейшая видеоплатформа YouTube, электронная почта Gmail, карты и навигации на Google Maps, офисные приложения, в том числе Google Drive.Официальная причина сбоя пока неизвестна.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23006/54/230065465_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_2f2736152f49b19242bb81bd6f72c35e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
общество, грузия, новости, google
общество, грузия, новости, google
Глобальный сбой – Google недоступен в Грузии и еще нескольких странах
12:16 04.09.2025 (обновлено: 12:25 04.09.2025)
Пользователи испытывают проблемы с доступом к крупнейшим медиа- и социальным платформам, при этом причина сбоя не озвучена
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Сервисы Google перестали работать в нескольких странах, в том числе в Грузии, Турции, Хорватии, Сербии, Греции, Румынии и Болгарии.
Недоступны крупнейшая видеоплатформа YouTube, электронная почта Gmail, карты и навигации на Google Maps, офисные приложения, в том числе Google Drive.
Официальная причина сбоя пока неизвестна.