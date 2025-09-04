https://sputnik-georgia.ru/20250904/gruzinskiy-biznesmen-o-davlenii-zapada-i-perspektivakh-otnosheniy-s-rossiey---video-294794790.html
Грузинский бизнесмен о давлении Запада и перспективах отношений с Россией - видео
Грузинский бизнесмен о давлении Запада и перспективах отношений с Россией - видео
Валерьяне Кочиашвили, грузинский бизнесмен и делегат Восточного экономического форума во Владивостоке, рассказал о своем видении политической ситуации вокруг...
Он отметил, что на протяжении последних 20 лет Запад препятствует налаживанию нормальных отношений с Россией, несмотря на то, что почти миллион граждан Грузии живет и работает там. По словам Кочиашвили, молодежь рано или поздно осознает: без добрососедства и мирного сотрудничества невозможно строить будущее.В интервью он также заявил, что цель его участия в форуме — укрепление дружеских связей и поиск новых возможностей для диалога.
Валерьяне Кочиашвили, грузинский бизнесмен и делегат Восточного экономического форума во Владивостоке, рассказал о своем видении политической ситуации вокруг Грузии и отношений с Россией.
Он отметил, что на протяжении последних 20 лет Запад препятствует налаживанию нормальных отношений с Россией, несмотря на то, что почти миллион граждан Грузии живет и работает там. По словам Кочиашвили, молодежь рано или поздно осознает: без добрососедства и мирного сотрудничества невозможно строить будущее.
В интервью он также заявил, что цель его участия в форуме — укрепление дружеских связей и поиск новых возможностей для диалога.