Грузия и США: письмо Кавелашвили Трампу вызвало резонанс в СМИ

ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Власти Грузии стремятся восстановить стратегическое партнерство с Соединенными Штатами, однако ограниченное внимание со стороны администрации президента Дональда Трампа может быть связано с загруженностью внешнеполитической повестки Вашингтона, говорится в статье американского издания Responsible Statecraft.Президент Грузии Михаил Кавелашвили 1 сентября направил открытое письмо президенту США Дональду Трампу. По его словам, пассивность администрации Трампа в отношении Грузии "вызывает у общества недоумение и сомнения в искренности действий США по укреплению мира в регионе". Он также подчеркнул, что перезагрузка отношений с США и обновление стратегического партнерства являются одним из главных приоритетов внешней политики Грузии.В публикации также отмечено, что президент Грузии обвинил "глубинное государство" в сохранении влияния на внешнюю политику США, несмотря на решение Трампа сократить внешнюю помощь.Автор материала подчеркивают, что Тбилиси намерен проводить самостоятельную внешнюю политику, ориентированную прежде всего на национальные интересы, а также на сдерживание попыток внешнего вмешательства во внутренние дела страны.Отношения Грузии с Европейским союзом, по мнению автора статьи, остаются сложными. В частности, отмечается, что Тбилиси все еще находится в определенной изоляции со стороны европейских элит. Одной из причин этого называют неудачную попытку сохранить экс-президента Саломе Зурабишвили на посту главы государства в декабре прошлого года."Переговоры о членстве Грузии в ЕС заморожены несмотря на признаки того, что правительство остается приверженным этому курсу, пусть и на своих условиях", – отметил автор статьи.Также в материале подчеркивается, что обвинения в "пророссийской" ориентации властей Грузии необоснованны и не отражают реальную внешнеполитическую линию Тбилиси.С начала конфликта на Украине Грузия последовательно воздерживается от присоединения к европейским санкциям против России. Но это, по словам автора статьи, отражает не симпатии к России, а прагматизм.Responsible Statecraft отмечает, что правительство "Грузинской мечты" проводит многовекторную внешнюю политику. В частности, с 2023 года активно развивается стратегическое партнерство с Китаем. Страны подписали соглашение о свободной торговле и ввели безвизовый режим.Китай, в свою очередь, наращивает инвестиции в рамках реализации проекта так называемого Среднего коридора, предназначенного для упрощения торговли с Европой.По мнению автора статьи, обращение Михаила Кавелашвили к Дональду Трампу может быть попыткой уравновесить растущее влияние Китая и восстановить баланс в международных связях страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

