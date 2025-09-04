https://sputnik-georgia.ru/20250904/gruziya-i-turtsiya-uglublyayut-partnerstvo-v-sfere-molodezhnoy-politiki-294795097.html
Грузия и Турция углубляют партнерство в сфере молодежной политики
Новое сотрудничество, основанное на структурированном диалоге, совместных инициативах и стратегическом планировании, заявил министр
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/0d/294521836_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_633d298a228b77f57db26ebad9643b17.jpg
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе подписал меморандум по реализации совместных инициатив по укреплению партнерства в сфере молодежи со своим турецким коллегой Османом Ашкын Баком, сообщили в пресс-службе ведомства. По словам министра образования Грузии, новое сотрудничество, основанное на структурированном диалоге, совместных инициативах и стратегическом планировании, является еще одним шагом вперед в углублении давнего партнерства между странами. В свою очередь, турецкий министр подчеркнул успешное партнерство между министерствами двух стран и подтвердил готовность турецкой стороны разрабатывать совместные молодежные программы. Согласно меморандуму, планируется организация молодежных лагерей, форумов, конференций, семинаров, учебных визитов и других важных мероприятий, что, в свою очередь, будет способствовать укреплению двустороннего сотрудничества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
