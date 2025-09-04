https://sputnik-georgia.ru/20250904/gruziya-ustupila-turtsii-v-otbore-chempionata-mira-po-futbolu-2026-294795527.html
Грузия уступила Турции в отборе чемпионата мира по футболу 2026
Грузия уступила Турции в отборе чемпионата мира по футболу 2026
Следующий матч отборочного этапа ЧМ сборная Грузии сыграет с Болгарией 7 сентября в Тбилиси 04.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-04T22:14+0400
2025-09-04T22:14+0400
2025-09-04T22:21+0400
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Сборная Грузии по футболу уступила команде Турции на стадионе "Динамо Арена" в Тбилиси – 2:3. Открыл счет в матче защитник "Фенербахче" Мерт Мюлдюр на 3 минуте, а к концу первого тайма полузащитник "Бенфики" Керем Актюркоглу увеличил преимущество турецкой сборной до двух мячей. Несмотря на преимущество в моментах, сборная Грузии ушла в раздевалку так и не забив. Второй тайм начался по схожему сценарию. После ошибки капитана сборной Грузии Гурама Кашия последовала быстрая контратака турок: Керем Актюркоглу оформил дубль – 0:3. Сократилось отставание сборной Грузии на 63 минуте благодаря голу Зурико Давиташвили – 1:3. На 71 минуте за грубую игру против Георгия Кочорашвили арбитр удалил с поля турецкого игрока Йылдыза. Соперник остался вдесятером. Красную карточку от судьи получил и тренер сборной Грузии Вилли Саньоль. Последние 20 минут встречи он наблюдал за игрой с трибун. В добавленное арбитром время точным дальним ударом отметился Хвича Кварацхелия – 2:3 (90+8). На последней минуте сравнять счет мог Давиташвили, но удар отразил Чакыр. Следующий матч отборочного этапа ЧМ сборная Грузии сыграет с Болгарией 7 сентября в Тбилиси. Начало игры в 16:00 по тбилисскому времени. В группе E отборочного этапа чемпионата мира, помимо сборных Грузии и Турции, играют сборные Испании и Болгарии. Команда, занявшая первое место, напрямую выходит в финальную стадию чемпионата мира, а команда, занявшая второе место, продолжит борьбу в стыковых матчах.
Грузия уступила Турции в отборе чемпионата мира по футболу 2026
22:14 04.09.2025 (обновлено: 22:21 04.09.2025)
Следующий матч отборочного этапа ЧМ сборная Грузии сыграет с Болгарией 7 сентября в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Сборная Грузии по футболу уступила команде Турции на стадионе "Динамо Арена" в Тбилиси – 2:3.
Открыл счет в матче защитник "Фенербахче" Мерт Мюлдюр на 3 минуте, а к концу первого тайма полузащитник "Бенфики" Керем Актюркоглу увеличил преимущество турецкой сборной до двух мячей. Несмотря на преимущество в моментах, сборная Грузии ушла в раздевалку так и не забив.
Второй тайм начался по схожему сценарию. После ошибки капитана сборной Грузии Гурама Кашия последовала быстрая контратака турок: Керем Актюркоглу оформил дубль – 0:3.
Сократилось отставание сборной Грузии на 63 минуте благодаря голу Зурико Давиташвили – 1:3.
На 71 минуте за грубую игру против Георгия Кочорашвили арбитр удалил с поля турецкого игрока Йылдыза. Соперник остался вдесятером. Красную карточку от судьи получил и тренер сборной Грузии Вилли Саньоль. Последние 20 минут встречи он наблюдал за игрой с трибун.
В добавленное арбитром время точным дальним ударом отметился Хвича Кварацхелия – 2:3 (90+8).
На последней минуте сравнять счет мог Давиташвили, но удар отразил Чакыр.
Следующий матч отборочного этапа ЧМ сборная Грузии сыграет с Болгарией 7 сентября в Тбилиси. Начало игры в 16:00 по тбилисскому времени.
В группе E отборочного этапа чемпионата мира, помимо сборных Грузии и Турции, играют сборные Испании и Болгарии.
Команда, занявшая первое место, напрямую выходит в финальную стадию чемпионата мира, а команда, занявшая второе место, продолжит борьбу в стыковых матчах.