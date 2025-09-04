https://sputnik-georgia.ru/20250904/inflyatsiya-v-gruzii-rastet--dannye-za-avgust-294765136.html

Инфляция в Грузии растет – данные за август

Инфляция в Грузии растет – данные за август

Sputnik Грузия

В августе 2025 года по сравнению с июлем 2025-го рост инфляции составил 0,3% 04.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-04T09:01+0400

2025-09-04T09:01+0400

2025-09-04T09:01+0400

инфляция

грузия

экономика

новости

сакстат

национальная служба статистики грузии "сакстат"

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/18/265472964_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_48d031b9e72115aa1a34464d44d3e788.jpg

ТБИЛИСИ, 4 сен – Sputnik. Годовая инфляция (август 2025 года к августу 2024-го) в Грузии составила 4,6% при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат). По данным за предыдущий месяц, годовая инфляция (июль 2025 года к июлю 2024-го) в Грузии составляла 4,3%. Больше всего цены выросли на продовольствие и безалкогольные напитки (10,0%), в сфере здравоохранения (9,3%), гостиниц и ресторанов (6,8%), на алкогольную и табачную продукцию (4,7%), а также в области образования (4,6%). Цены снизились на одежду и обувь (2,9%), транспорт (2,4%), связь (6,9%), мебель, предметы домашнего обихода и уход за домом (1,4%), а также на отдых и развлечения (0,2%). В августе 2025 года по сравнению с июлем 2025-го рост инфляции составил 0,3%. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

инфляция, грузия, экономика, новости, сакстат, национальная служба статистики грузии "сакстат"