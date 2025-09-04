Грузия
Инфляция в Грузии растет – данные за август
Инфляция в Грузии растет – данные за август
04.09.2025
ТБИЛИСИ, 4 сен – Sputnik. Годовая инфляция (август 2025 года к августу 2024-го) в Грузии составила 4,6% при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат). По данным за предыдущий месяц, годовая инфляция (июль 2025 года к июлю 2024-го) в Грузии составляла 4,3%. Больше всего цены выросли на продовольствие и безалкогольные напитки (10,0%), в сфере здравоохранения (9,3%), гостиниц и ресторанов (6,8%), на алкогольную и табачную продукцию (4,7%), а также в области образования (4,6%). Цены снизились на одежду и обувь (2,9%), транспорт (2,4%), связь (6,9%), мебель, предметы домашнего обихода и уход за домом (1,4%), а также на отдых и развлечения (0,2%). В августе 2025 года по сравнению с июлем 2025-го рост инфляции составил 0,3%.
Инфляция в Грузии растет – данные за август

09:01 04.09.2025
В августе 2025 года по сравнению с июлем 2025-го рост инфляции составил 0,3%
ТБИЛИСИ, 4 сен – Sputnik. Годовая инфляция (август 2025 года к августу 2024-го) в Грузии составила 4,6% при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).
По данным за предыдущий месяц, годовая инфляция (июль 2025 года к июлю 2024-го) в Грузии составляла 4,3%.
Больше всего цены выросли на продовольствие и безалкогольные напитки (10,0%), в сфере здравоохранения (9,3%), гостиниц и ресторанов (6,8%), на алкогольную и табачную продукцию (4,7%), а также в области образования (4,6%).
Цены снизились на одежду и обувь (2,9%), транспорт (2,4%), связь (6,9%), мебель, предметы домашнего обихода и уход за домом (1,4%), а также на отдых и развлечения (0,2%).
В августе 2025 года по сравнению с июлем 2025-го рост инфляции составил 0,3%.
