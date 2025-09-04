https://sputnik-georgia.ru/20250904/inostranets-pytalsya-vyvezti-iz-gruzii-tsennye-zolotye-monety-294785835.html
Иностранец пытался вывезти из Грузии ценные золотые монеты
Дальнейшим расследованием по делу о незаконном вывозе крупной партии ценных изделий займется Следственная служба при Министерстве финансов Грузии 04.09.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Сотрудники Службы доходов Министерства финансов пресекли попытку иностранца незаконно вывезти из Грузии через таможенный пункт "Тбилисский аэропорт" 49 золотых монет и драгоценных камней, стоимость изделий превышает 143 тысячи лари ($53 тыс.), сообщили в пресс-службе ведомства.Во время прохождения контроля авиационной безопасности в ручной клади иностранца были обнаружены незадекларированные предметы общим весом 477,97 грамма.Материалы дела для дальнейшего реагирования переданы в Следственную службу Министерства финансов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
