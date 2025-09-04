https://sputnik-georgia.ru/20250904/inostranets-pytalsya-vyvezti-iz-gruzii-tsennye-zolotye-monety-294785835.html

Иностранец пытался вывезти из Грузии ценные золотые монеты

Иностранец пытался вывезти из Грузии ценные золотые монеты

Sputnik Грузия

Дальнейшим расследованием по делу о незаконном вывозе крупной партии ценных изделий займется Следственная служба при Министерстве финансов Грузии 04.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-04T17:57+0400

2025-09-04T17:57+0400

2025-09-04T17:57+0400

происшествия

грузия

новости

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24888/76/248887684_0:120:1277:838_1920x0_80_0_0_2f72417bbedb7abf673ffc0e7f1c8ed4.jpg

ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Сотрудники Службы доходов Министерства финансов пресекли попытку иностранца незаконно вывезти из Грузии через таможенный пункт "Тбилисский аэропорт" 49 золотых монет и драгоценных камней, стоимость изделий превышает 143 тысячи лари ($53 тыс.), сообщили в пресс-службе ведомства.Во время прохождения контроля авиационной безопасности в ручной клади иностранца были обнаружены незадекларированные предметы общим весом 477,97 грамма.Материалы дела для дальнейшего реагирования переданы в Следственную службу Министерства финансов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, тбилиси