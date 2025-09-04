https://sputnik-georgia.ru/20250904/kak-rossiyskie-vrachi-spasli-zhizn-gruzinskomu-biznesmenu---video-294791850.html

Как российские врачи спасли жизнь грузинскому бизнесмену - видео

Как российские врачи спасли жизнь грузинскому бизнесмену - видео

Sputnik Грузия

Бизнесмен Валерьяне Кочиашвили приехал на Восточный экономический форум во Владивосток в составе грузинской делегации, но с ним случилась беда – микроинсульт. 04.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-04T17:03+0400

2025-09-04T17:03+0400

2025-09-04T17:03+0400

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

владивосток

россия

грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/04/294791681_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_56eb07b3b6304bd129227650430691f0.jpg

Подробнее о том, что произошло, Кочиашвили рассказал в интервью Sputnik Грузия. По словам бизнесмена, российские врачи оказали ему своевременную помощь, и сейчас он уже чувствует себя хорошо.

владивосток

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, владивосток, россия, грузия, видео