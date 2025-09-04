https://sputnik-georgia.ru/20250904/kak-rossiyskie-vrachi-spasli-zhizn-gruzinskomu-biznesmenu---video-294791850.html
Как российские врачи спасли жизнь грузинскому бизнесмену - видео
Бизнесмен Валерьяне Кочиашвили приехал на Восточный экономический форум во Владивосток в составе грузинской делегации, но с ним случилась беда – микроинсульт. 04.09.2025, Sputnik Грузия
Подробнее о том, что произошло, Кочиашвили рассказал в интервью Sputnik Грузия. По словам бизнесмена, российские врачи оказали ему своевременную помощь, и сейчас он уже чувствует себя хорошо.
