Какой сегодня церковный праздник: 4 сентября 2025

https://sputnik-georgia.ru/20250904/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-4-sentyabrya-2025-294742057.html

По православному церковному календарю 4 сентября отмечают день памяти святых Агафоника, Зотика, Феопрепия, Акиндина, Севериана, Зинона, Афанасия, Анфусы... 04.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-04T01:01+0400

2025-09-04T01:01+0400

2025-09-04T01:01+0400

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.По церковному календарю 4 сентября также чествуют Грузинскую икону Божьей Матери.Святые мученикиПо церковному календарю 4 сентября поминают мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа), Акиндина, Севериана, Зинона и других, пострадавших за веру во время правления императора Максимиана Геркулия (285-305).Происходил Агафоник, живший в Никомидии, из знатного рода Гиппасиева. Хорошо зная Священное Писание, он обратил к истинной вере многих язычников, в том числе и принцепса – первого в списке древнеримских сенаторов.По приказу комита (римское должностное лицо) Евтолмия, посланного в Понтийскую (Причерноморскую) страну, за отказ принести жертву идолам в местности Карпен арестовали христианина Зотика, а его учеников распяли.В Никомидии по приказу комита схватили святых Агафоника с принцепсом, Феопрепия, Акиндина и Севериана. После жестоких пыток мучеников повели на суд императора во Фракию, но по дороге в местности Потама убили Зотика, Феопрепия и Акиндина, которые идти далее за колесницей правителя уже не могли.Севериана убили в Халкидоне, а Агафоника с другими казнили в Силиврии по приказу императора.Афанасий, Анфуса, Харисим и НеофитПо церковному календарю 4 сентября поминают священномученика Афанасия, преподобную Анфусу, мучеников Харисима и Неофита, пострадавших за веру.Епископа города Тарса Киликийского Афанасия, крестившего преподобную Анфусу, казнили при императоре Аврелиане (270-275).Анфуса родилась в знатной языческой семье в городе Селевкии (Сирия). Познакомившись с учением Христа, она под предлогом посещения своей кормилицы отправилась к святителю Афанасию и приняла от него Крещение.Девушка, когда родители разгневались на нее за то, что она стала христианкой, приняв от епископа иноческий постриг, удалилась в пустыню, где 23 года провела в духовных подвигах и мирно скончалась в конце III века.Слуг преподобной (Харисима и Неофита), крестившихся одновременно с нею, казнили.ЕвлалияПо церковному календарю 4 сентября поминают мученицу Евлалию, пострадавшую за веру во время правления Диоклетиана (284-305) и Максимиана (284-305).Жила будущая Святая в Испании, близ города Варкиона (ныне Барселона). Родители воспитали ее в христианской вере и благочестии. Девушка с 14 лет вела уединенную жизнь, занимаясь вместе со сверстницами молитвой, чтением Священного Писания и рукоделием.Во время гонения на христиан для их уничтожения в Варкион прибыл правитель Дакиан. Услышав об этом, Евлалия тайно ушла ночью из дома и к утру пришла в город. Пробравшись сквозь толпу народа, дева смело осудила судью за то, что он принуждает людей приносить жертву идолам, отрекаясь от истинного Бога.По приказу правителя девушку подвергли жестоким пыткам. Она мужественно переносила истязания, заявив судье, что от ощущения боли Господь ее избавил.Евлалия стала молиться, чтобы Господь забрал ее к Себе, и скончалась с молитвой на губах. В это время собравшиеся увидели белую голубку, вылетевшую из ее уст к небу. Ночью христиане похоронили тело мученицы.Грузинская икона БогородицыПо церковному календарю 4 сентября чествуют Грузинскую икону Божьей Матери.Многие христианские святыни Грузии, когда персидский шах Аббас захватил страну в 1622 году, были похищены и проданы русским купцам, бывшим в Персии. Так Грузинский образ Пресвятой Богородицы попал к купцу Стефану, благоговейно хранившему его.В Ярославле в то время купец Георгий Лыткин, по торговым делам которого Стефан был в Персии, получил во сне откровение о святыне, приобретенной Стефаном, и повелел отослать образ в основанный в 1603 году Черногорский монастырь Архангельской епархии.Возвратившись на родину в 1629-м, Стефан показал образ Георгию Лыткину. Вспомнив о своем видении, он отправился в Черногорскую обитель, где икона и прославилась чудотворениями. Обитель впоследствии была переименована в Красногорскую.Грузинскую икону Пресвятой Богородицы во время моровой язвы в 1654 году перенесли в Москву, и пред ней молившиеся избегали смертоносной болезни. О глубоком почитании святого образа свидетельствуют множество списков, сделанных с иконы.Ежегодное празднование в честь Грузинской иконы Божьей Матери было установлено по благословению Патриарха Никона в 1658 году. Служба была составлена смотрителем Московской типографии Феодором Поликарповым в 1698-м.ИмениныПо церковному календарю 4 сентября именины отмечают Ариадна, Александр, Афанасий, Алексий, Василий, Гавриил, Ерофей, Илларион, Иоанн, Макар, Михаил, Феликс и Феодор.Материал подготовлен на основе открытых источников.

