ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Состояние находящихся на акции протеста в Тбилиси людей ("нацев-орков"), уже потерявших свое лицо, тяжелое, и они нуждаются в медицинской помощи, которую им готовы предоставить власти, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе журналистам. В среду на антиправительственной акции на проспекте Руставели в Тбилиси протестующие встретили оскорблениями бывшего депутата парламента, члена "Грузинской мечты" Беку Одишария. "Ты все равно скоро умрешь, у тебя рак!" – такими возгласами проводили Одишария участники акции. Архипо Сетури* – герой романа Чабуа Амирэджиби "Дата Туташхиа". Он при помощи религии, доносов и подачек контролировал своих крестьян, превратив их в рабов. По словам главы правительства, действия "нацев-орков" поистине трагичны и они представляют собой лицо грузинских НПО. "Самое трагичное во всей этой истории то, что они финансируются из-за рубежа, но мы сделаем все возможное, чтобы защитить от них национальные интересы нашей страны", – заявил Кобахидзе. Акции протеста В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Во время акций протеста пострадали более 170 полицейских. К уголовной ответственности привлечены 32 человека. Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения, позже к этому требованию добавились еще два – освобождение задержанных и проведение досрочных парламентских выборов. Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог, ношение масок и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

