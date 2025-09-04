https://sputnik-georgia.ru/20250904/meriya-tbilisi-pristupila-k-priemu-zayavok-na-finansirovanie-obucheniya-studentov-294764447.html

Мэрия Тбилиси приступила к приему заявок на финансирование обучения студентов

Мэрия Тбилиси приступила к приему заявок на финансирование обучения студентов

04.09.2025

ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Мэрия Тбилиси в рамках "Программы финансирования студентов" начинает прием заявок на оплату обучения за осенний семестр 2025-2026 учебного года, сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Прием заявок будет проходить по 20 декабря. Программа предусматривает финансирование студентов со статусом социально незащищенных, членов многодетных семей и студентов с ограниченными возможностями здоровья. "В рамках "Программы финансирования студентов" финансовую поддержку уже получили 19 тысяч социально незащищенных студентов, до 4 тысяч членов многодетных семей и студенты с ограниченными возможностями", – сообщил Каладзе. Объем финансирования, получаемого от мэрии Тбилиси, зависит от успеваемости студента. Заинтересованные лица должны обратиться в мэрию, а ознакомиться с необходимой документацией можно на сайте столичного муниципалитета. С момента запуска программы финансовую поддержку получили 20 тысяч студентов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

