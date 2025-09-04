https://sputnik-georgia.ru/20250904/meriya-tbilisi-pristupila-k-priemu-zayavok-na-finansirovanie-obucheniya-studentov-294764447.html
Мэрия Тбилиси приступила к приему заявок на финансирование обучения студентов
Мэрия Тбилиси приступила к приему заявок на финансирование обучения студентов
Sputnik Грузия
Программа предусматривает финансирование студентов со статусом социально незащищенных 04.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-04T12:52+0400
2025-09-04T12:52+0400
2025-09-04T12:52+0400
образование
образование
образование в грузии
грузия
новости
общество
тбилиси
каха каладзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24776/02/247760292_0:103:3276:1946_1920x0_80_0_0_1e0ce4b596d346fa7b42bda54cc37e9e.jpg
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Мэрия Тбилиси в рамках "Программы финансирования студентов" начинает прием заявок на оплату обучения за осенний семестр 2025-2026 учебного года, сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Прием заявок будет проходить по 20 декабря. Программа предусматривает финансирование студентов со статусом социально незащищенных, членов многодетных семей и студентов с ограниченными возможностями здоровья. "В рамках "Программы финансирования студентов" финансовую поддержку уже получили 19 тысяч социально незащищенных студентов, до 4 тысяч членов многодетных семей и студенты с ограниченными возможностями", – сообщил Каладзе. Объем финансирования, получаемого от мэрии Тбилиси, зависит от успеваемости студента. Заинтересованные лица должны обратиться в мэрию, а ознакомиться с необходимой документацией можно на сайте столичного муниципалитета. С момента запуска программы финансовую поддержку получили 20 тысяч студентов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24776/02/247760292_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_c7d38e78b4f9f32c469b221ccc2d699b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
образование, образование, образование в грузии, грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе
образование, образование, образование в грузии, грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе
Мэрия Тбилиси приступила к приему заявок на финансирование обучения студентов
Программа предусматривает финансирование студентов со статусом социально незащищенных
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Мэрия Тбилиси в рамках "Программы финансирования студентов" начинает прием заявок на оплату обучения за осенний семестр 2025-2026 учебного года, сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Прием заявок будет проходить по 20 декабря. Программа предусматривает финансирование студентов со статусом социально незащищенных, членов многодетных семей и студентов с ограниченными возможностями здоровья.
"В рамках "Программы финансирования студентов" финансовую поддержку уже получили 19 тысяч социально незащищенных студентов, до 4 тысяч членов многодетных семей и студенты с ограниченными возможностями", – сообщил Каладзе.
Объем финансирования, получаемого от мэрии Тбилиси, зависит от успеваемости студента. Заинтересованные лица должны обратиться в мэрию, а ознакомиться с необходимой документацией можно на сайте
столичного муниципалитета.
С момента запуска программы финансовую поддержку получили 20 тысяч студентов.