https://sputnik-georgia.ru/20250904/mid-gruzii-soboleznuet-portugalii-v-svyazi-tragediey-na-lissabonskom-funikulere-294791966.html
МИД Грузии соболезнует Португалии в связи трагедией на лиссабонском фуникулере
МИД Грузии соболезнует Португалии в связи трагедией на лиссабонском фуникулере
Sputnik Грузия
В результате аварии погибли по меньшей мере 17 человек, более 20 – получили ранения 04.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-04T17:08+0400
2025-09-04T17:08+0400
2025-09-04T17:39+0400
грузия
новости
общество
португалия
лиссабон
происшествия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23432/92/234329265_0:0:1498:844_1920x0_80_0_0_632afeb1c0b901ac3b0f6ba07bde2ab0.jpg
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии выразило соболезнования Португалии и семьям погибших в связи с аварией на лиссабонском фуникулере, жертвами которой стали 17 человек, говорится в заявлении ведомства. Вагон фуникулера "Глория" сошел с рельсов 3 сентября. В результате аварии погибли по меньшей мере 17 человек, более 20 – получили ранения. Правительство Португалии объявило 4 сентября днем траура. Власти сообщили, что среди погибших были иностранные граждане. Фуникулер Elevador da Glоria соединяет центр Лиссабона с районом Барриу-Альту. Он был открыт в XIX веке и в 2002 году получил статус национального памятника. Ежегодно им пользуются свыше трех миллионов пассажиров. В 2018 году он уже сходил с рельсов, однако тогда обошлось без жертв.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
португалия
лиссабон
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23432/92/234329265_165:0:1498:1000_1920x0_80_0_0_9bd32177ab048eac9fbcc2e1c9aed8e3.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, португалия, лиссабон, происшествия
грузия, новости, общество, португалия, лиссабон, происшествия
МИД Грузии соболезнует Португалии в связи трагедией на лиссабонском фуникулере
17:08 04.09.2025 (обновлено: 17:39 04.09.2025)
В результате аварии погибли по меньшей мере 17 человек, более 20 – получили ранения
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии выразило соболезнования Португалии и семьям погибших в связи с аварией на лиссабонском фуникулере, жертвами которой стали 17 человек, говорится в заявлении ведомства.
Вагон фуникулера "Глория" сошел с рельсов 3 сентября. В результате аварии погибли по меньшей мере 17 человек, более 20 – получили ранения.
"Мы выражаем глубокую скорбь в связи с трагической аварией на фуникулере "Глория" в Лиссабоне. В эти тяжелые минуты мы выражаем искренние соболезнования Португалии и семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", – написали в МИД.
Правительство Португалии объявило 4 сентября днем траура. Власти сообщили, что среди погибших были иностранные граждане.
Фуникулер Elevador da Glоria соединяет центр Лиссабона с районом Барриу-Альту. Он был открыт в XIX веке и в 2002 году получил статус национального памятника. Ежегодно им пользуются свыше трех миллионов пассажиров. В 2018 году он уже сходил с рельсов, однако тогда обошлось без жертв.