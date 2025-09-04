https://sputnik-georgia.ru/20250904/mid-gruzii-soboleznuet-portugalii-v-svyazi-tragediey-na-lissabonskom-funikulere-294791966.html

МИД Грузии соболезнует Португалии в связи трагедией на лиссабонском фуникулере

04.09.2025

ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии выразило соболезнования Португалии и семьям погибших в связи с аварией на лиссабонском фуникулере, жертвами которой стали 17 человек, говорится в заявлении ведомства. Вагон фуникулера "Глория" сошел с рельсов 3 сентября. В результате аварии погибли по меньшей мере 17 человек, более 20 – получили ранения. Правительство Португалии объявило 4 сентября днем траура. Власти сообщили, что среди погибших были иностранные граждане. Фуникулер Elevador da Glоria соединяет центр Лиссабона с районом Барриу-Альту. Он был открыт в XIX веке и в 2002 году получил статус национального памятника. Ежегодно им пользуются свыше трех миллионов пассажиров. В 2018 году он уже сходил с рельсов, однако тогда обошлось без жертв.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

