https://sputnik-georgia.ru/20250904/mirnoe-sverzhenie-ili-vybory-politiki-kommentiruyut-initsiativu-oppozitsionera-294787334.html

"Мирное свержение" или выборы? Политики комментируют инициативу оппозиционера

"Мирное свержение" или выборы? Политики комментируют инициативу оппозиционера

Sputnik Грузия

В день выборов в органы местного самоуправления часть грузинской оппозиции планирует участвовать в избирательной процедуре, а другая – развивает революционные... 04.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-04T15:55+0400

2025-09-04T15:55+0400

2025-09-04T15:55+0400

политика

грузия

новости

тбилиси

сша

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/15/275095969_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_f7880713395cfcd245f551a9879585b4.jpg

ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Заявления председателя политсовета бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Левана Хабеишвили о планах "мирного свержения" власти 4 октября, в день проведения выборов в органы местного самоуправления, вызвали широкий резонанс в грузинском политическом спектре.Ранее Хабеишвили в эфире телеканала PalitraNews заявил, что власти якобы проводят в этот день "спецоперацию", и призвал общественность к совместной борьбе. По его словам, 4 октября является "естественным дедлайном" для смены власти.Позицию экс-лидера "Нацдвижения" поддерживают и его однопартийцы. Заместитель генерального секретаря партии Ираклий Павленишвили подчеркнул, что в сложившихся политических условиях революция является, по его мнению, необходимой."Речь идет о революции, которая была необходима в 2003 году. Сейчас она также необходима, поскольку выборы фактически отменены. Единственным выходом из ситуации, в которой все обречены на изоляцию и аресты, является смена власти через мирный протест", – заявил Павленишвили.Однако с этой позицией не согласны в ряде оппозиционных партий. В частности, председатель партии "Гирчи" и кандидат на пост мэра Тбилиси Яго Хвичия назвал кампанию Хабеишвили неразумной.Скептически к заявлениям Хабеишвили отнеслись и в правящей партии "Грузинская мечта". По словам первого заместителя председателя парламентского комитета по региональной политике Звиада Шаламберидзе, подобные обещания звучали и ранее, но не были реализованы."Мы не раз слышали обещания Хабеишвили, и, конечно, это обещание тоже окажется таким же мыльным пузырем, как и предыдущие. Все увидят, что 4 октября выборы пройдут в спокойной обстановке", – подчеркнул Шаламберидзе.Жестче высказался депутат от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили. Он напомнил, что на одной из недавних акций был задержан человек с оружием, а при обыске у него дома был обнаружен арсенал, что, по его мнению, ставит под сомнение заявленный мирный характер протестов.Оппозиция в ГрузииВедущие оппозиционные силы Грузии раскололись на два противоборствующих лагеря.Партии "Лело", "Граждане", "Гирчи" и "За Грузию" участвуют в выборах в органы местного самоуправления, которые состоятся 4 октября этого года, намереваясь использовать все легитимные рычаги давления на власть.В то же время политические движения "Единое национальное движение" и "Коалиция за перемены" отказались от участия и стремятся добиться смещения правительства "Грузинской мечты" путем акций протеста. Их поддерживает часть гражданского общества, которая с конца ноября 2024 года участвует в протестном движении, требуя проведения досрочных парламентских выборов и освобождения своих сторонников из заключения.В правящей партии "Грузинская мечта" оба лагеря называют радикальной оппозицией, действующей против национальных интересов страны. По мнению представителей власти, оппозиция намерена "устроить в Грузии революцию" при поддержке отдельных иностранных сил, которых правящая элита обозначает термином "глубинное государство" (англ. deep state).В "Грузинской мечте" также употребляют выражение "глобальная партия войны", подразумевая под этим зарубежные силы, оказывающие значительное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе. На Западе подобные утверждения нередко рассматривают как конспирологические теории.Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что у оппозиции нет никаких шансов на победу, и "Грузинская мечта" сохранит власть на всех уровнях вплоть до 2030 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, тбилиси, сша