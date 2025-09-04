https://sputnik-georgia.ru/20250904/vnutrenniy-turizm-v-gruzii-may-avgust-2025-294761134.html

Внутренний туризм в Грузии, май-август 2025

Внутренний туризм в Грузии, май-август 2025

Sputnik Грузия

По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", в стране сохраняется нулевой прирост внутреннего туризма. По сравнению с тем же периодом 2024 года... 04.09.2025, Sputnik Грузия

По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", в стране сохраняется нулевой прирост внутреннего туризма. По сравнению с тем же периодом 2024 года, в среднем по стране путешествовали 1,37 млн человек. Однако сумма расходов выросла на 6,2% и составила 104 млн долларов. Среднестатистическая поездка обходится гражданину Грузии примерно в 62 доллара.Большая часть внутренних туристов – женщины (57,5%), доля мужчин составляет 42,5%. Основные направления: столица Тбилиси, регионы Имерети и Рача-Лечхуми, Квемо Сванети. Чаще всего целью поездок является посещение друзей и родственников.

