"Откройте шире рот" и нога ведьмы: самые смешные фото недели
"Откройте шире рот" и нога ведьмы: самые смешные фото недели
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 05.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-05T15:08+0400
2025-09-05T15:36+0400
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире

"Откройте шире рот" и нога ведьмы: самые смешные фото недели

15:08 05.09.2025 (обновлено: 15:36 05.09.2025)
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© AP Photo / Invision/Scott A Garfitt

Аманда Сейфрид позирует фотографам на красной дорожке 82-го Венецианского кинофестиваля.

1/10
© photo: Sputnik / Kirill Kallinikov / Перейти в фотобанкОтдыхающие на сапборде во время фестиваля "ЗарядФЕСТ" в Большом Строгинском затоне в Москве.
2/10
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанк

ВЭФ-2025 Работа форума.

3/10
© AP Photo / John Locher

Рабочий возле экспозиции "Злая Ведьма Востока" на премьере "Волшебника страны Оз" в Лас-Вегасе.

4/10
© photo: Sputnik / Vitaliy Ankov / Перейти в фотобанк

ВЭФ-2025 Работа форума.

5/10
© AP Photo / Alberto Saiz

Участники ежегодного фестиваля томатных боев "Томатина" бросают друг в друга помидорами в деревне Буньоль недалеко от Валенсии.

6/10
© Getty Images / James D. Morgan

Пассажиры на борту VA925, следующего из Сиднея в Брисбен, в праздничных колпаках в честь 25-летия авиакомпании Virgin Australia.

7/10
© Getty Images / NurPhoto/Zabed Hasnain Chowdhury

Летучая лисица ныряет в воду, чтобы охладиться и напиться на озере Рамна Парк в Дакке.

8/10
© Getty Images / picture alliance/Hendrik Schmidt

Студентка стоматологического факультета препарирует зуб на муляже в новом симуляционном зале Медицинского университета Halle/Saale в Германии.

9/10
© Getty Images / Justin Shin

Модель во время показа Lie на Неделе моды в Сеуле.

10/10
