"Откройте шире рот" и нога ведьмы: самые смешные фото недели
"Откройте шире рот" и нога ведьмы: самые смешные фото недели
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 05.09.2025
2025-09-05T15:36+0400
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/05/294803532_0:219:3071:1947_1920x0_80_0_0_efd8519c1def24abaf9d63f76354215f.jpg
Новости
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/05/294803532_683:180:2957:1886_1920x0_80_0_0_735a8836a17e49ebe910e212416fb025.jpg
"Откройте шире рот" и нога ведьмы: самые смешные фото недели
15:08 05.09.2025 (обновлено: 15:36 05.09.2025)
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© AP Photo / Invision/Scott A Garfitt
Аманда Сейфрид позирует фотографам на красной дорожке 82-го Венецианского кинофестиваля.
Аманда Сейфрид позирует фотографам на красной дорожке 82-го Венецианского кинофестиваля.
© photo: Sputnik / Kirill Kallinikov / Перейти в фотобанкОтдыхающие на сапборде во время фестиваля "ЗарядФЕСТ" в Большом Строгинском затоне в Москве.
Отдыхающие на сапборде во время фестиваля "ЗарядФЕСТ" в Большом Строгинском затоне в Москве.
© AP Photo / John Locher
Рабочий возле экспозиции "Злая Ведьма Востока" на премьере "Волшебника страны Оз" в Лас-Вегасе.
Рабочий возле экспозиции "Злая Ведьма Востока" на премьере "Волшебника страны Оз" в Лас-Вегасе.
© AP Photo / Alberto Saiz
Участники ежегодного фестиваля томатных боев "Томатина" бросают друг в друга помидорами в деревне Буньоль недалеко от Валенсии.
Участники ежегодного фестиваля томатных боев "Томатина" бросают друг в друга помидорами в деревне Буньоль недалеко от Валенсии.
© Getty Images / James D. Morgan
Пассажиры на борту VA925, следующего из Сиднея в Брисбен, в праздничных колпаках в честь 25-летия авиакомпании Virgin Australia.
Пассажиры на борту VA925, следующего из Сиднея в Брисбен, в праздничных колпаках в честь 25-летия авиакомпании Virgin Australia.
© Getty Images / NurPhoto/Zabed Hasnain Chowdhury
Летучая лисица ныряет в воду, чтобы охладиться и напиться на озере Рамна Парк в Дакке.
Летучая лисица ныряет в воду, чтобы охладиться и напиться на озере Рамна Парк в Дакке.
© Getty Images / picture alliance/Hendrik Schmidt
Студентка стоматологического факультета препарирует зуб на муляже в новом симуляционном зале Медицинского университета Halle/Saale в Германии.
Студентка стоматологического факультета препарирует зуб на муляже в новом симуляционном зале Медицинского университета Halle/Saale в Германии.
© Getty Images / Justin Shin
Модель во время показа Lie на Неделе моды в Сеуле.
Модель во время показа Lie на Неделе моды в Сеуле.