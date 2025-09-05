https://sputnik-georgia.ru/20250905/badri-patarkatsishvili-milliarder-kotoryy-neudachno-sygral-v-politiku--video-294819723.html

Бадри Патаркацишвили: миллиардер, который неудачно сыграл в политику – видео

Бадри Патаркацишвили был самым богатым гражданином Грузии, его состояние в 12 млрд долларов превышало в свое время весь госбюджет страны. Смерть олигарха... 05.09.2025, Sputnik Грузия

Но Патаркацишвили занимался не только бизнесом, но и активно влиял на грузинскую политику. Он финансировал приход к власти Михаила Саакашвили в 2003 году, а в 2007 – поддержал протесты против него.Патаркацишвили даже участвовал в президентских выборах в 2008 году и занял третье место с 7,1% голосов. После выборов его обвинили в заговоре с целью свержения власти, в подготовке теракта и нападения на политическое лицо.

