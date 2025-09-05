https://sputnik-georgia.ru/20250905/chto-budet-s-inflyatsiey-v-gruzii--prognoz-tbc-capital-294796166.html

Что будет с инфляцией в Грузии – прогноз TBC Capital

Что будет с инфляцией в Грузии – прогноз TBC Capital

Sputnik Грузия

По прогнозу TBC Capital, инфляция продолжит расти в ближайшие месяцы, а к концу года она немного замедлится 05.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-05T09:01+0400

2025-09-05T09:01+0400

2025-09-05T09:01+0400

грузия

экономика

новости

инфляция

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/14/273248412_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_4a4d3f30915546ede0fc23c6a7a7b2b9.jpg

ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Инфляция в Грузии продолжит расти в ближайшие месяцы, но к концу 2025 года немного снизится до 4,5%, говорится в ежемесячном обзоре аналитической компании TBC Capital. Как отметили аналитики, инфляция в Грузии, как и в предыдущие месяцы, продолжает расти, что соответствует их ожиданиям. Согласно данным Национальной службы статистики, годовая инфляция (август 2025 года к августу 2024-го) в Грузии составила 4,6% при целевом показателе 3%. За предыдущий месяц годовая инфляция (июль 2025 года к июлю 2024-го) в Грузии составляла 4,3%. "По прогнозу TBC Capital, инфляция продолжит расти в ближайшие месяцы, а к концу года, с учетом базового эффекта, она немного замедлится и составит около 4,5%", – говорится в обзоре. Больше всего цены выросли на продовольствие и безалкогольные напитки (10,0%), в сфере здравоохранения (9,3%), гостиниц и ресторанов (6,8%), на алкогольную и табачную продукцию (4,7%), а также в области образования (4,6%).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, инфляция