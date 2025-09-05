Грузия
Что будет с инфляцией в Грузии – прогноз TBC Capital
Что будет с инфляцией в Грузии – прогноз TBC Capital
Что будет с инфляцией в Грузии – прогноз TBC Capital
По прогнозу TBC Capital, инфляция продолжит расти в ближайшие месяцы, а к концу года она немного замедлится 05.09.2025
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Инфляция в Грузии продолжит расти в ближайшие месяцы, но к концу 2025 года немного снизится до 4,5%, говорится в ежемесячном обзоре аналитической компании TBC Capital. Как отметили аналитики, инфляция в Грузии, как и в предыдущие месяцы, продолжает расти, что соответствует их ожиданиям. Согласно данным Национальной службы статистики, годовая инфляция (август 2025 года к августу 2024-го) в Грузии составила 4,6% при целевом показателе 3%. За предыдущий месяц годовая инфляция (июль 2025 года к июлю 2024-го) в Грузии составляла 4,3%. "По прогнозу TBC Capital, инфляция продолжит расти в ближайшие месяцы, а к концу года, с учетом базового эффекта, она немного замедлится и составит около 4,5%", – говорится в обзоре. Больше всего цены выросли на продовольствие и безалкогольные напитки (10,0%), в сфере здравоохранения (9,3%), гостиниц и ресторанов (6,8%), на алкогольную и табачную продукцию (4,7%), а также в области образования (4,6%).Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Новости
Что будет с инфляцией в Грузии – прогноз TBC Capital

09:01 05.09.2025
По прогнозу TBC Capital, инфляция продолжит расти в ближайшие месяцы, а к концу года она немного замедлится
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Инфляция в Грузии продолжит расти в ближайшие месяцы, но к концу 2025 года немного снизится до 4,5%, говорится в ежемесячном обзоре аналитической компании TBC Capital.
Как отметили аналитики, инфляция в Грузии, как и в предыдущие месяцы, продолжает расти, что соответствует их ожиданиям. Согласно данным Национальной службы статистики, годовая инфляция (август 2025 года к августу 2024-го) в Грузии составила 4,6% при целевом показателе 3%. За предыдущий месяц годовая инфляция (июль 2025 года к июлю 2024-го) в Грузии составляла 4,3%.
"По прогнозу TBC Capital, инфляция продолжит расти в ближайшие месяцы, а к концу года, с учетом базового эффекта, она немного замедлится и составит около 4,5%", – говорится в обзоре.
Больше всего цены выросли на продовольствие и безалкогольные напитки (10,0%), в сфере здравоохранения (9,3%), гостиниц и ресторанов (6,8%), на алкогольную и табачную продукцию (4,7%), а также в области образования (4,6%).
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
