Двум мужчинам в Грузии грозит бессрочный срок за наркопреступление

05.09.2025

ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Двум мужчинам, в том числе гражданину Украины, задержанным в Грузии, грозит бессрочное заключение за наркопреступления и незаконное хранение огнестрельного оружия, говорится в сообщении МВД. По информации ведомства, среди задержанных 48-летний гражданин Грузии, имеющий судимость в прошлом, и 28-летний гражданин Украины. Во время личного обыска, а также обыска автомобилей и квартир обвиняемых, полицейские изъяли наркотические вещества метадон, героин и марихуану в качестве вещественных доказательств. Кроме того, в результате следственных действий изъято огнестрельное оружие и необходимые материалы для расфасовки наркотиков. Мужчины обвиняются в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере, содействии их сбыту, а также незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия. Если вина будет доказана, задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

