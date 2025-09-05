https://sputnik-georgia.ru/20250905/dvum-muzhchinam-v-gruzii-grozit-bessrochnyy-srok-za-narkoprestuplenie-294796433.html
Двум мужчинам в Грузии грозит бессрочный срок за наркопреступление
Двум мужчинам в Грузии грозит бессрочный срок за наркопреступление
05.09.2025
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Двум мужчинам, в том числе гражданину Украины, задержанным в Грузии, грозит бессрочное заключение за наркопреступления и незаконное хранение огнестрельного оружия, говорится в сообщении МВД. По информации ведомства, среди задержанных 48-летний гражданин Грузии, имеющий судимость в прошлом, и 28-летний гражданин Украины. Во время личного обыска, а также обыска автомобилей и квартир обвиняемых, полицейские изъяли наркотические вещества метадон, героин и марихуану в качестве вещественных доказательств. Кроме того, в результате следственных действий изъято огнестрельное оружие и необходимые материалы для расфасовки наркотиков. Мужчины обвиняются в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере, содействии их сбыту, а также незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия. Если вина будет доказана, задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
