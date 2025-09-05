https://sputnik-georgia.ru/20250905/gruziya-naznachila-dva-charternykh-reysa-v-latviyu-dlya-bolelschikov-evrobasketa-2025-294801848.html

Грузия назначила два чартерных рейса в Латвию для болельщиков Евробаскета-2025

Грузия назначила два чартерных рейса в Латвию для болельщиков Евробаскета-2025

Полететь смогут лишь те болельщики, которые предъявят билет на матч в аэропорту 05.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Правительство Грузии назначило два чартерных субсидированных рейса в Латвию для желающих посетить матч сборных Грузии и Франции по баскетболу в 1/8 финала Евробаскета-2025, сообщило Объединение аэропортов Грузии. Специальные чартерные рейсы запланированы для поддержки сборной Грузии на 42-м чемпионате Европы по баскетболу – Евробаскете-2025. В 1/8 финала грузинские баскетболисты встретятся с Францией в Риге. Матч состоится 7 сентября в 16:15 по тбилисскому времени. Субсидированные рейсы состоятся 7 и 8 сентября. Самолет вылетит из Тбилисского международного аэропорта в направлении Риги 7 сентября в 07:00 по местному времени. Вернутся в Грузию болельщики 8 сентября. Полететь смогут лишь те болельщики, которые предъявят билет на матч в аэропорту. Стоимость субсидированного перелета в одну сторону составляет 195 евро.Билеты будут доступны с 15:00 на онлайн-платформе TKTFLY.GE. Сборная Греции в последнем матче группового этапа Евробаскета-2025 5 сентября победила в напряженной борьбе Испанию со счетом 90:86, что позволило сборной Грузии в третий раз в истории выйти на второй этап чемпионата. Сборная Грузии по баскетболу уступила Боснии и Герцеговине в последнем туре группового этапа Евробаскета, но, благодаря победе греков над испанцами, в турнирной таблице грузинские баскетболисты обошли сборную Испании, поскольку одержали победу в личной встрече и заняли четвертое место. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

