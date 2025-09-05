https://sputnik-georgia.ru/20250905/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-v-blizhayshie-dni-294809285.html

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни?

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни?

Sputnik Грузия

Ожидаемые осадки могут привести к значительному увеличению уровня воды на реках Грузии 05.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-05T21:58+0400

2025-09-05T21:58+0400

2025-09-05T21:58+0400

грузия

новости

погода

национальное агентство окружающей среды

прогноз погоды в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/18/259855070_0:183:3313:2047_1920x0_80_0_0_de2275b99f94a148d1fb7f3f527bebe1.jpg

ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Дожди, местами сильные, град и грозы ожидаются в большинстве регионов Грузии со второй половины дня 7 сентября до утра 8 сентября, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. По информации синоптиков, в прибрежных районах ожидается усиление ветра. Ожидаемые осадки могут привести к значительному увеличению уровня воды на реках Грузии, вызвать паводки на малых реках, возникновение и активизацию оползней и селевых процессов в горных районах.Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается специалистами как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, погода, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии