Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни?
Ожидаемые осадки могут привести к значительному увеличению уровня воды на реках Грузии 05.09.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Дожди, местами сильные, град и грозы ожидаются в большинстве регионов Грузии со второй половины дня 7 сентября до утра 8 сентября, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. По информации синоптиков, в прибрежных районах ожидается усиление ветра. Ожидаемые осадки могут привести к значительному увеличению уровня воды на реках Грузии, вызвать паводки на малых реках, возникновение и активизацию оползней и селевых процессов в горных районах.Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается специалистами как средний.
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни?
Ожидаемые осадки могут привести к значительному увеличению уровня воды на реках Грузии
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Дожди, местами сильные, град и грозы ожидаются в большинстве регионов Грузии со второй половины дня 7 сентября до утра 8 сентября, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
По информации синоптиков, в прибрежных районах ожидается усиление ветра.
Ожидаемые осадки могут привести к значительному увеличению уровня воды на реках Грузии, вызвать паводки на малых реках, возникновение и активизацию оползней и селевых процессов в горных районах.
Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается специалистами как средний.