Какой сегодня церковный праздник: 5 сентября 2025

Какой сегодня церковный праздник: 5 сентября 2025

По православному церковному календарю 5 сентября отмечают день памяти Святых Луппа, Иринея, Евтихия, Флорентия, Каллиника и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Лупп СолунскийПо церковному календарю 5 сентября поминают мученика Луппа – верного слугу великомученика Димитрия Солунского, одного из наиболее почитаемых православных святых.Жил Лупп в конце III – начале IV века. Присутствуя при кончине своего господина, он омочил его кровью свою одежду и взял с его руки перстень. Этой одеждой, перстнем и именем великомученика Лупп творил многие чудеса в Солуни.Разбив языческих идолов, он подвергся преследованию, но силой Божьей остался невредимым. Лупп добровольно предал себя в руки палачей. По приказу императора Максимиана Галерия его казнили примерно в 306 году.Епископ ЛионскийПо церковному календарю 5 сентября поминают священномученика Иринея, епископа Лионского, пострадавшего за веру при императоре Севере (11 апреля 146 – 4 февраля 211).Родился будущий святой в городе Смирне в 130-м. Он получил блестящее образование, изучив философию, риторику, поэзию и другие науки. Наставником Иринея был святитель Поликарп Смирнский – ученик апостола Иоанна Богослова.Святитель Поликарп, крестив юношу, рукоположил его в священники и послал в галльский город Лугдун (ныне Лион), где Иринея через некоторое время избрали епископом.Епископ своей проповедью за короткое время превратил Лугдун в христианский город. Святитель Ириней, когда утихли гонения на христиан, изложил православное вероучение в одном из основных своих творений "Пять книг против ересей".Истинность церковного учения епископ обосновал преемственностью епископата, а также тем, что Церковь древнее всех еретиков. Он призывал не допускать раскола и прежде всего дорожить церковным миром. Иринея схватили во время преследования христиан при императоре Севере. Священномученика казнили в 202 году.Евтихий и ФлорентийПо церковному календарю 5 сентября поминают преподобных Евтихия и Флорентия.Подвизались преподобные в области Нурсии (Италия) в VI веке. Своим учением Евтихий многих обращал к Господу. Когда в ближайшей обители скончался игумен, его упросили стать настоятелем.Согласившись, Евтихий продолжал заботиться о прежнем месте своих подвигов, где остался его сподвижник Флорентий, творивший чудеса еще при жизни. Он приручил медведя, который пас овец, носил воду и выполнял другие повеления старца.Четыре монаха, позавидовав славе преподобного Флорентия, убили медведя. Святой, предсказав убийцам наказание Божье, тяжко скорбел, когда по его слову иноков поразила болезнь.Святой Евтихий чудес при жизни не творил, но после смерти больные получали исцеление, а также происходили другие чудеса от его оставшихся одежд. К примеру, во время засухи с его одеждою проходили по полям, и Господь посылал дождь.Преподобный Евтихий скончался в 540 году, а преподобный Флорентий – в 547-м.Патриарх КонстантинопольскийПо церковному календарю 5 сентября поминают святого Каллиника, патриарха Константинопольского (693-705).Сначала Каллиник служил пресвитером в церкви Пресвятой Богородицы во Влахерне, а после смерти патриарха Павла (686-693) был возведен на Константинопольский престол.Юстиниан II (685-695), царствовавший в то время, начал строительство дворца близ церкви и решил ее разрушить. Жестокий правитель повелел патриарху дать благословение на разборку храма, но святитель ответил, что имеет молитвы лишь для строительства церквей.Вскоре Юстиниана, разрушившего храм, постигло Божье наказание. Он был свергнут и сослан в заточение в Херсон, где ему отрезали нос, поэтому его стали называть "Коротконосым". А на престол вступил Леонтий (695-698).Юстиниан, сбежав через 10 лет из заточения, собрал войско и подступил к Константинополю. Он пообещал патриарху и императору, что, войдя в город, никому зла не причинит, и поклялся перед Крестом. Однако, войдя в город, Юстиниан начал истреблять именитых граждан и народ, а императора обезглавил.Патриарха по его приказу схватили, выкололи ему глаза, отрезали язык и нос и живым замуровали в каменной стене в Риме. Святителя нашли живым, когда через 40 дней заграждение отпало.От изнеможения святой едва дышал и через четыре дня скончался. Это произошло в 705 году.ИмениныПо церковному календарю 5 сентября именины отмечают Ефрем, Ириней, Иоанн, Николай и Павел.Материал подготовлен на основе открытых источников.

